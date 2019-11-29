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غياب تام لـ"تيار الاستقلال" بانتخابات نادي القضاة.. وأحد أعضائه: المناخ "غير موائم"

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:44 م
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بوابة الفجر
طارق حافظ
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أبرز ما يلفت النظر في انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة، والتي من المقرر إجراؤها في 20 ديسمبر المقبل، هو الغياب التام لتيار "استقلال القضاء"، سواء على المنافسة على مقعد رئيس النادي أو على أعضاء مجلس إدارة النادي، وذلك للدورة الثانية على التوالي، وذلك بعد غلق باب الترشح والإعلان عن كشوف أسماء المرشحين.

ويأتي ذلك رغم أن "تيار الاستقلال" ظل ينافس على مدار الانتخابات الماضية بل ووصل إلى رئاسة النادي وأعضاء المجلس في انتخابات سابقة، إلا أنه غاب تماما هذه المرة حتى عن دعم أيا من المرشحين سواء رئاسة النادي أو الأعضاء، بعد أن كان يدعم في الانتخابات السابقة بعض المرشحين، إلا أنه غاب تماما عن المشاركة أو الدعم في هذه الانتخابات.

مصدر قضائي بارز في تيار الاستقلال، أكد في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن تيار الاستقلال قرر في هذه الانتخابات الامتناع عن ترشيح أيا من أعضاء التيار سواء على مقعد الرئاسة أو الاعضاء، بل أنه قرر الامتناع بشكل كامل عن دعم أي عضو أو قائمة انتخابية لأي من الأعضاء.

وأضاف المصدر، أن التيار اختلف على مسألة "المقاطعة" الكاملة للانتخابات، أو ترك الحرية لكل عضو في المشاركة من عدمه، إلا أنه استقر في النهاية على ترك كل عضو بحريته أن يشارك في العملية الانتخابية من عدمه، وأن يختار ما يراه مناسبا في حالة مشاركته في الانتخابات.

وأوضح عضو تيار استقلال القضاة، أن السبب وراء قرار التيار بالامتناع عن الترشح أو دعم أحد في الانتخابات، هو أن المناخ "غير موائم".
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