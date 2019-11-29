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زيدان يتحدث عن مواجهة ألافيس المعقدة ويوضح حقيقة رحيل نجم ريال مدريد

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:22 م
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زيدان
زيدان
علي نبوي
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أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على صعوبة مباراة فريقه غدًا أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وأضاف زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"ألافيش يلعبون جيدا، هي مباراة مهمة لنا، وستكون مباراة معقدة في ملعبهم الصعب، ولذا علينا التركيز منذ الدقيقة الأولى".

وتابع :"نريد مواصلة النمو وإظهار أن تحسن أدائنا مؤخرا لم يكن مصادفة، ولا أهتم بنتيجة مباراة أتلتيكو وبرشلونه، لكنني سأتابعها لأنني أحب كرة القدم".

وواصل :"نود لعب الكلاسيكو في موعده، لكننا لسنا من نقرر هذا الأمر".

وأشار :"لن يخرج فينيسوس في الشتاء، صحيح أنه لم يلعب كثيرا، لكننا نعتمد عليه مثل باقي أعضاء الفريق".

وتابع :"ليس هذا أفضل أوقات فينيسوس لأنه لا يلعب، لكن عندما تسنح له الفرصة عليه أن يكون مستعد".

وأوضح :"أملك أفضل اللاعبين في العالم، فنحن جميعا هنا لدعم جميع اللاعبين وجاريث بيل ليس استثناء، ونحن هنا معه لدعمه حتى في الأوقات الصعبة".

وأردف :"لوكا مودريتش هو لوكا مودريتش، لن يتغير ذلك، لكن فالفيردي يقدم أداء جيدا مثلما فعل إيسكو في المباراة الماضية".

وزاد :"لدي مشكلة هي من سأختار بينهم، نحن هنا للفوز ليس فقط بمباراة بل بالبطولات، وفلسفتي تضمن إشراك الجميع".

وعن إصابة هازارد قال :"إصابة هازارد هي كدمة قوية والتواء، لكنني لا أعلم موعد عودته. سنرى التطورات بشأنه الأسبوع المقبل".

وأتم حديثه :"أرى أن ميليتاو يملك مستقبلا واعدا، هو قلب دفاعنا الثالث وسأعتمد عليه أيضا. أملك 4 قلوب دفاع متاحين".
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الكلمات المفتاحية

كون زيدان ريال مدريد إصابة هازارد

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