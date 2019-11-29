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رئيس الوزراء البريطاني يعلن موعد مغادرة بلاده للاتحاد الأوروبي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 02:49 م
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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
وكالات
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كشف بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الجمعة، أن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير على أقصى تقدير، حال فوز حزب المحافظين بأغلبية في الانتخابات التي تجري خلال أسبوعين.

وقال "جونسون"، لمحطة (إل.بي.سي) الإذاعية، "إذا تمكنا من الحصول على أغلبية عاملة فسوف نصل (لنقطة الخروج) يوم 31 يناير على أبعد تقدير".

وأكد أيضا أنه لا يرى أي داع لتمديد الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد إلى نهاية عام 2020.

وعندما سُئل عما إذا كان يفضل رئاسة الوزراء أو مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، أجاب "أفضل أن نخرج من الاتحاد الأوروبي، بإمكاني أن أقول لك هذا"، وفق ما نقلت "رويترز".

ومن جانبه، أشار رئيس الوزراء البريطاني، إلي أنه من الأفضل ألا يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات البريطانية المرتقبة، عندما يزور لندن لحضور قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل.

وقال جونسون، الذي يتقدم حزب المحافظين المنتمي له في استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات التي تجرى في 12 ديسمبر، "ما لا نفعله عادة كحلفاء وأصدقاء مقربين هو التدخل في الحملات الانتخابية لبعضنا البعض".

وأضاف لإذاعة إل.بي.سي "أفضل (شيء) يمكن فعله عندما يكون هناك أصدقاء وحلفاء مقربون مثل الولايات المتحدة وبريطانيا هو عدم تدخل أي جانب في انتخابات الجانب الآخر".

ولكن ترامب خاض بالفعل في الانتخابات، حيث صرح في أكتوبر بأن زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين سيكون اختيارا "سيئا جدا" لبريطانيا، وبأنه ينبغي على جونسون إبرام اتفاق مع نايجل فيراج زعيم حزب بريكست.

واستغل "كوربين"، إشادة ترامب بـ"جونسون" للهجوم على المحافظين في حملته، حيث قال إنهم سيبيعون أجزاء من هيئة الخدمات الصحية الوطنية، التي تديرها الدولة وتحظى بشعبية واسعة لشركات أمريكية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا فازوا في الانتخابات.

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