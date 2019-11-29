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كشف حساب إيمري مع أرسنال

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:11 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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قرر نادي أرسنال الإنجليزي اليوم الجمعة 29 نوفمبر رسميا إقالة الإسباني أوناي إيمري مدرب الفريق من عمله.

السبب وراء رحيل إيمري من أرسنال

وجاء قرار نادي أرسنال بإقالة إيمري من مهمة تدريب الفريق بسبب سوء الأداء والنتائج الواضحين خلال الفترة الأخيرة بالإضافه إلى هزيمة لافريق المفاجأة أمس الخميس على يد نادي آينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف في بطولة الدوري الأوروبي.

ماذا قدم إيمري مع أرسنال منذ قدومه إلى النادي

ويستعرض موقع "الفجر" حساب أرقام إيمري مع أرسنال منذ قدومه للنادي كالآتي:

تولى أوناي إيمري مهمة تدريب نادي أرسنال في مايو مايو 2018 خلفا للفرنسي آرسين فينجر مدرب الفريق السابق.

أرقام إيمري مع نادي أرسنال

ومنذ عام 2018 حتى الآن خاض إيمري 78 مباراة مع أرسنال بمختلف المسابقات وفاز خلالهم في 43 مباراة وتعادل في 16 مباراة بينما تعرض للهزيمة في 19 لقاء آخرين.

وحقق أوناي إيمري نسبة فوز ضعيفه جدا مع نادي أرسنال طوال فترة تواجده مع النادي حيث حقق الفوز مع الجانرز بنسبة 55.1%.

ولم يتمكن إيمري طوال فترة توليه مهمة تدريب نادي أرسنال من حصد أي لقب أو أي بطولة مع الفريق حتى إعلان إقالته.

المرشحين لخلافة إيمري في أرسنال

ويوجد العديد من المدربين المرشحين لخلافة إيمري في مهمة تدريب نادي أرسنال أبرزهم نونو سانتو مدرب ولفرهامبتون وكارلو أنشيلوتي مدرب نابولي وماسيمليانو أليجري وميكل أرتيتا ولكن سيتم حسم ملف المدرب الجديد في الجانرز خلال الساعات القليلة القادمة.

موعد مباراة أرسنال القادمة

ويستعد نادي أرسنال لمواجهة نظيره نادي نورويتش سيتي يوم الأحد القادم 1 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي أرسنال في المركز الثامن من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
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