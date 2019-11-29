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موعد مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي والقناة الناقلة وتشكيل الفريقين

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:09 م
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النجم الساحلي ضد الأهلي
النجم الساحلي ضد الأهلي
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النجم الساحلي ضد الأهلي.. يخوض النادي الأهلي المصري، اليوم الجمعة 29/11/2019، مباراةً هامة، أمام النجم الساحلي التونسي، في مبارايات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، بدوري أبطال أفريقيا، وستلعب المباراة في الـ9 مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد رادس بالجزائر.

تشكيل النجم الساحلي

استقر المدير الفني خوان كارلوس جاريدو، على تشكيل فريقه النجم الساحلي ضد الأهلي، في مباراة اليوم، وحسب مواقع تونسية، فإن جاريدو سيلعب المباراة بالتشكيل التالي:-

في حراسة المرمى: مكرم البديري.
خط الدفاع: وجدى كشريدة، مرتضى بن ونّاس، عمار الجمل، عمر كوناتى،  زياد بوغطاس.
 وبخط الوسط: مالك بعيو، سليم بوخنشوش، ماهر الحنّاشى.
وفى الهجوم: ياسين الشيخاوى، وكريم العريبى.

تشكيل الأهلي المتوقع 

ومن المتوقع أن يلعب، رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، مباراة الليلة، بتشكيله المعتاد، مع احتمالية إجراء بعض التغييرات البسيطة المحتملة.

الشناوي بحراسة المرمى.
خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد هاني.
وفي الوسط: السولية، أليو ديانج محوري ارتكاز، أمامهم محمد مجدي أفشة، وليد سليمان ورمضان صبحي.
وجونيور أجاي في خط الهجوم.

آخر مواجهات الفريقين

خسر النجم الساحلي ضد الأهلي، في آخر مواجهة بينهما، بنتيجة قاسية، بـ6 أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي شهدت تألقاً كبيراً من لاعبي الأهلي، وكانت هزيمة قاسية للفريق التونسي الكبير، في حين يسعى النادي الأهلي إلى الفوز؛ من أجل المواصلة في البطولة الإفريقية، والحصول على البطولة، التي غابت عنه منذ سنوات.


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