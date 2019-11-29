"أسفر عن حالة وفاة".. الاستعلام عن مصابين حريق شقة المعصرة



ولقيت طفلة مصرعها وأصيب 4 آخرون، من بينهم 3 أطفال، لا يتعدى أعمارهم الخمس سنوات، بحروق بالغة، إثر نشوب حريق داخل شقة بتقسيم النصر في حدائق حلوان وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وإسعافهم.



وتمكنت قوات الإنقاذ من السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بالواقعة.

أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ4 مصابين بينهم 3 أطفال وجدهم في حريق نشب داخل شقة سكنية في حلوان وأصاب أسرة كاملة ووفاة طفلة.كما طالبت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وارسال تقرير وافى عن سبب الحريق وحصر التلفيات والخسائر.وانتقل فريق من نيابة حلوان فى وقت سابق لمعاينة موقع حريق شقة بتقسيم النصر بحدائق حلوان لكشف ملابسات الحريق وأسبابه وفحص جثة الطفلة المتوفاة والمصابين.وتعود البداية عندما كشفت تحريات المقدم محمد مجدي رئيس مباحث المعصرة، أن سبب الحريق الذي اندلع في شقة بتقسيم النصر بحدائق حلوان هو تسريب غاز.وأشارت التحريات، إلى أنه وقت اشتعال الحريق كان باب الشقة مغلقا من الخارج ولم يتمكن الأطفال من الخروج، فضلا عن تفحم محتويات الشقة.