"البحوث الإسلامية" توضح حالات جواز أن يؤدي شخص عُمرة أو حج لشخص حي



وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث في إجابتها أن الله عزوجل وسنة النبي صلي الله عليه وسلم قد أجازت أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة إذا كان مريضا لا يستطيع أن يحج بنفسه فقد ثبت عن ابن عباس أن رجلا سئل النبي – صلي الله عليه وسلم – إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت علي راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه ؟قال – صلي الله عليه وسلم – " أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزيء " قال نعم " قال حج عن أبيك ".



هذا إذا كان مريضا مرضا لا يرجي برؤه أما إذا كان صحيحا أو مريضا مرضا يرجي شفاؤه فلا يجوز له أن ينيب عنه.





ورد سؤالا إلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية عبر "الفيسبوك"، جاء فيه: "هل يجوز أن يؤدي شخص عُمرة أو حجة لشخص حي؟".