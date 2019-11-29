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فحص 6 آلاف سيدة في مبادرة "دعم المرأة المصرية" بمعهد أورام دمياط

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:11 م
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بوابة الفجر
هند الشيال
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أعلن الدكتور طارق هيكل، مدير معهد الأورام بدمياط، عن نتائج المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بمعهد الأورام بدمياط وهو مركز الإحالة الوحيد بمحافظة دمياط، بعد خمسة أشهر من العمل بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدي بمحافظة دمياط، خدمة سيدات دمياط.

وقال المدير إنه تم تدريب حوالي 130 طبيبة ومشرفة صحية من وحدات الرعاية الأساسية بدمياط وبورسعيد على كيفية الكشف المبكر عن أورام الثدي، نظريا وعمليا بقاعة التدريب بالمعهد والعيادات الخارجية.

واستقبل معهد الأورام بدمياط بعيادة المبادرة حوالي 6 آلاف سيدة من محافظة دمياط بعد تحويلهم من وحدات الرعاية الأساسية، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم بواسطة أخصائيي جراحة الأورام وطب الأورام.

وكما تم عمل أشعة تلفزيونية على الثدي لحوالي 2500 سيدة، وتم عمل أشعة سونو-ماموجرام لحوالي 1500 سيدة، وتم عمل حوالي 170 عينة وتحليل باثولوجي من السيدات المتترددات على المبادرة بمعهد الاورام.

وثبت بالتحاليل والأشعة وجود أورام بحوالي 126 سيدة، منهم حوالي 30% في مراحل مبكرة، وتم إدخال الحالات التي ثبت ايجابيتها إلى منظومة العلاج بمعهد الأورام بدمياط، وتم عمل حوالي 70 عملية جراحية وتم البدء بالعلاج الكيميائي لحالات أخرى تبعا لمرحلة المرض.
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