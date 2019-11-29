إصابة 3 أشخاص إثر تعرضهم لحادث تصادم انقلاب بالمنيا

أصيب 3 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي.



وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغا إلى شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، جنوب كافتريا اللواء بحوالي 4 كيلو متر، بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا.



وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة كل من: كامل أيمن علي، 31 عاما، سائق، مقيم بمحافظة الجيزة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، وعبد التواب محمد أحمد، 37 عاما، عامل، مقيم بمحافظة الجيزة، مصاب بإشتباة ما بعد الارتجاج، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، وعبده سعداوي، 30 عاما، مقيم مقيم بمحافظة الجيزة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر بالساق اليمني، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي، وتحرر المحضر اللازم حول الحادث وتولت النيابة التحقيق.