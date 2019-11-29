استشاري أورام: مبادرة الكشف عن سرطان الثدي تستهدف الكشف على 30 مليون سيدة



وأشار "قاسم"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، إلى أن المبادرة تطبق على 3 مراحل، أول مرحلتين منهم بدأوا بالفعل، حيث تم توقيع الكشف على أكثر من 2 مليون سيدة حتى الآن، والحملة مازالت مستمرة.



وأوضح أن تلك المبادرة هى جزء من مبادرة 100 مليون صحة، مضيفا أن أي سيدة يكتشف إصابتها بالمرض أثناء الفحص يتم تحويلها للمستشفى متخصصة لتلقي العلاج، منوهًا بأن نسبة الشفاء في المراحل الأولى من المرض إلى 98%.



قال الدكتور لؤي قاسم، استشاري علاج الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة، إن مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي تستهدف كل سيدات مصر فوق سن 18 عاما، حيث إن أكثر من 30 مليون فتاة وسيدة تنطبق عليهم شروط المبادرة.