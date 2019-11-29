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أمسية رومانسية للسيمفونى بالأوبرا تحت عنوان الذوق الرومانسي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 02:52 م
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بوابة الفجر
محمود حنفي
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يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلًا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة عازف البيانو الأمريكي إلكسندر فراي وذلك فى الثامنة مساء السبت 30 نوفمبر، على المسرح الكبير.


ويتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الكلاسيكية العالمية الحالمة، منها منوعات علي لحن لهايدن لـ يوهانز برامز، رابسودي إن بلو لـ جورج جيرشوين والسيمفونية الثامنة لـ انطونين ديفورجاك .


ويشار إلى أن الموسيقى أحد الفنون التي تسمو بالوجدان ووسيلة للتعبير عن المشاعر وباتت لغة معتمدة لوصف الحالات النفسية المتنوعة كالحزن والفرح الى جانب مختلف الرؤى الفنية ومن خلالها نجح الكثير من المؤلفين فى نقل المعاني والأفكار بصدق وشفافية الى الجمهور.
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