أمسية رومانسية للسيمفونى بالأوبرا تحت عنوان الذوق الرومانسي

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلًا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة عازف البيانو الأمريكي إلكسندر فراي وذلك فى الثامنة مساء السبت 30 نوفمبر، على المسرح الكبير.









ويتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الكلاسيكية العالمية الحالمة، منها منوعات علي لحن لهايدن لـ يوهانز برامز، رابسودي إن بلو لـ جورج جيرشوين والسيمفونية الثامنة لـ انطونين ديفورجاك .







