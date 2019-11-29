الكاتدرائية المرقسية للكاثوليك بالإسماعيلية تستقبل رفات القديسة تريزا للطفل يسوع

استقبلت الكاتدرائية المرقسية بالإسماعيلية للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم الجمعة، رفات القديسة تريزا الطفل يسوع.





وكان في استقبال الرفات المقدس نيافة المطران الأنبا دانيال لطفي مطران الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك والأنبا مكاريوس توفيق المطران الشرفي للإيبارشية والأب اندراوس والأب يوسف.





وأقيمت صلاة القداس الإلهي بمشاركة كل من الأنبا دانيال والأنبا مكاريوس والأب يوسف والأب انداروس، والأب باتريك الكرملي الرئيس الإقليمي للرهبنة الكرملية في مصر.





جدير بالذكر أن الرفات المقدس سيتواجد يوم 5 ديسمبر بكاتدرائية القيامة للروم الكاثوليك بالفجالة ويكون فى استقبال الرفات الأنبا جورج بكر مطران الروم الكاثوليك بمصر.



