Advertisements
Advertisements
Advertisements

الكاتدرائية المرقسية للكاثوليك بالإسماعيلية تستقبل رفات القديسة تريزا للطفل يسوع

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 02:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
حازم رفعت
Advertisements
استقبلت الكاتدرائية المرقسية بالإسماعيلية للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم الجمعة، رفات القديسة تريزا الطفل يسوع.

وكان في استقبال الرفات المقدس نيافة المطران الأنبا دانيال لطفي مطران الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك والأنبا مكاريوس توفيق المطران الشرفي للإيبارشية والأب اندراوس والأب يوسف.

وأقيمت صلاة القداس الإلهي بمشاركة كل من الأنبا دانيال والأنبا مكاريوس والأب يوسف والأب انداروس، والأب باتريك الكرملي الرئيس الإقليمي للرهبنة الكرملية في مصر.

جدير بالذكر أن الرفات المقدس سيتواجد يوم 5 ديسمبر بكاتدرائية القيامة للروم الكاثوليك بالفجالة ويكون فى استقبال الرفات الأنبا جورج بكر مطران الروم الكاثوليك بمصر.

يذكر أن الرفات المقدس للقديسة تريزا الطفل يسوع كان قد وصل إلى مصر قادمًا من دولة فرنسا، منذ أوائل شهر أكتوبر الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

القديسة تريزا الطفل القداس الإلهى الاقباط الكاثوليك الاسماعيلية

أخبار تهمك

بعد رحيله.. السبب الحقيقي وراء إقالة أوناي إيمري من آرسنال

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

منذ حوالي 17 ساعة

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

منذ حوالي 16 ساعة

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة صادمة وراء اختفاء فتاة المرج

منذ حوالي 6 ساعات

من "الاختفاء" لـ"الزواج العرفي".. القصة الكاملة لـ"فتاة المرج"

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 22 ساعة

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 21 ساعة

عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"

منذ حوالي 18 ساعة

"رفع أسعار السجائر".. الحكومة تحسم الجدل في بيان رسمي

منذ حوالي 4 ساعات

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

بعد القبض عليه منذ قليل.. من هو المنتج الهارب ياسر سليم؟

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ يوم

خمسة مدربين مفاجأة مرشحين لخلافة إيمري في آرسنال

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

كنائس المنيا تستقبل رفات القديسة تريزا الطفل يسوع (صور)

كاتدرائية القديس يوسف المارونية بالظاهر تستقبل رفات القديسة تريزا (صور)

غدا.. كنيسة فاقوس للكاثوليك تستقبل رفات القديسة تريزا الطفل يسوع

كاهن جديد على مذبح كنيسة الملاك ميخائيل بالسواقي بالأقصر

كنيسة سانت فاتيما للكلدان الكاثوليك بمصر الجديدة تستقبل رفات القديسة تريزا

وصول رفات القديسة تريزا الطفل يسوع إلى كنيسة الأنبا انطونيوس بالظاهر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

06:35 ص

من "الاختفاء" لـ"الزواج العرفي".. القصة الكاملة لـ"فتاة المرج"

02:30 م

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

09:20 ص

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

10:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status