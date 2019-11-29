محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور العام (صور)

تفقد اليوم الجمعة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مستشفى قطور العام، ويرافقة الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وذلك فى زيارة مفاجئة على المستشفى للوقوف علي الخدمات التي تقدم للمرضى والرعاية الطبية وصرف الادويه والنظافة داخل وخارج المستشفى.



وزار محافظ الغربية، الأقسام الموجودة بالمستشفى، وشدد على ضرورة النظافة وتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمواطنين، كذلك استمع الى شكاوى المرضى وذويهم ومطالبهم.



يذكر أن محافظ الغربية قد استلم عملة كمحافظا للغربية أمس الخميس، خلفا للواء هشام السعيد المحافظ السابق، وقام بزيارة الى مستشفى كفر الزيات العام صباح أمس وعدد من مدارس المدينة فى زيارة مفاجئة الساعة 7 صباحا.