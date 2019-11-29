مصر ضيف الشرف في افتتاح معرض أرتيجيانو للحرف اليدوية والتقليدية بإيطاليا

يفتتح معرض ارتجيانو دي فييرا، غدا السبت، بمدينة ميلانو الإيطالية، وهو أكبر معرض للحرف اليدوية قي العالم بمشاركة ١٠٠ دولة.



وأعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تشارك في معرض أرتيجيانو للحرف اليدوية والتقليدية بإيطاليا باعتبارها الدولة ضيف الشرف لعام 2019.



كما أشارت "والي" إلى أن الجناح المصرى بالمعرض يشارك فيه أكثر من 50 عارضا بمنتجات مختلفة على مساحة 500 متر مربع، مؤكدة أن مشاركة مصر هذا العام تأتى وفقًا لاختيارها دولة شرف للمعرض العام الماضى طبقًا لبروتوكول تعاون موقع مع منظمى المعرض، حيث تكون مصر بمقتضاه دولة شرف المعرض لعام 2019 وقد تسلمت بالفعل درع دولة الشرف من السنغال التى أُختيرت دولة الشرف للمعرض 2018.



كما أكدت "والي" أن بنك مصر هو الراعى الرئيسي للمعرض، أيضًا بنك الإسكندرية هو شريك استراتيجي وبالشراكة مع هيئة تنمية الصادرات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، واضافت والي انه تم الاتفاق مع الشركة المنظمة (ارتيجيانو ان فيرا ) إلى وضع مصر في مكان استراتيجي يتوجه له الزوار دائما، وتوفير خطة تسويقية للداعية اللازمة لمشاركة مصر كضيف شرف في المعرض.



يعد معرض لارتيجيانو أن فيرا يعد أهم حدث تجارى للمستهلك في العالم يحتفي بالحرفيين والمؤسسات الصغيرة ويحضره أكثر من 1.300.000 زائر ويعتبر فرصة تسويقية لمنتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة، وستتمكن مصر من عرض المزيد من المنتجات وتحصل على فرص تسويقية أكبر كما سيساهم المعرض في فتح المزيد من الأسواق الاوروبية أمام المنتجات اليدوية المصرية خاصة أنها تملك مقومات المنافسة.