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محافظ القليوبية الجديد للأهالي: أنا في خدمتكم ومعنديش إجازات

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:46 م
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المحافظ
المحافظ
محمد نبيل
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وجه اللواء اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية الجديد، الشكر لشعب وأهالي محافظة قنا، مؤكدا أنهم كنوا السبب في نجاحه خلال فترة توليه المسئولية محافظا للإقليم 7 سنوات، داعيا مواطني القليوبية للالتفاف حول المصلحة العامة للمحافظة وحل أزامتها وإعادة الثقة في جهازها التنفيذي.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، على هامش أول يوم عمل له بالمحافظة، ولقائه عددا من المسئولين ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات والإعلاميين بمكتبه، إنه في خدمة القليوبية علي مدار اليوم والساعة حتى في الإجازات والعطلات قائلا: "مش هأجز"، مشيرا إلى عودة اللقاء الجماهيري للمواطنين بصفة دورية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف المحافظ أنه سيولي ملف الصحة والنظافة اهتماما خاصا وطلب من وكيل وزارة الصحة إعداد خطة لتطوير أداء المنظومة الصحية وحل مشاكل المستشفيات الـ5 المتوقفة بسبب التطوير ونقص الأطباء في التخصصات النادرة.

وأمر المحافظ بتوجية مسئولي الري والزراعة لتنفيذ حملات لتطهير الترع والمصارف، مشيرًا إلى أنه سيخاطب مجلس الوزراء لتوفير ودعم المحافظة بالحفارات والشواكيش حيث تعاني المحافظة من عدم وجودها واستخدام اللوادر في مواجهة البناء المخالف.

وكان المحافظ قد التقى عددا من المواطنين فور أداء صلاة الجمعة بمسجد ناصر ببنها الذين إشتكوا من تدني بعض الخدمات والنظافة بالعاصمة مطالبين المحافظ بالعمل علي تحسين الوجه الحضاري للعاصمة وحل ازمات المواصلات والنظافة وتراكم القمامة في بعض المناطق.
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