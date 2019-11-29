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بعد مجزرة الناصرية.. المعارضة الإيرانية تطالب بتقديم عراب سناريوهات قاسم سليماني إلى العدالة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 02:29 م
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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
وكالات
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وصفت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، الفريق الركن جميل الشمري الذى تسبب فى مجزرة الناصرية بذي قار، وراح ضحيتها أكثر من 30 شخصاً، بسبب استخدام الأمن المفرط للرصاص الحي ضد المتظاهرين، بالـ"الحيوان الوحشي".

ووقالت المنظمة للعراقيين، إن "الشمري الذي أطلق النار عليكم أمس الخميس في الناصرية، كان عراب سناريوهات قاسم سليماني في ارتكاب المجازر ضد مجاهدي خلق في مدينة أشرف، ومنحوه بعدها رتبة لواء ومن ثم فريق، إنه مجرم ارتكب جرائم ضد الإنسانية ويجب تقديمه للعدالة".

وجاء القمع الواسع الذي شهدته هذه المدينة مسقط رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعد ساعات من إعلان تشكيل خلية أزمة عسكرية في المحافظات الجنوبية المنتفضة لإدارة الملف الأمني فيها واستعادة النظام.

يشار إلى أن جميل الشمري كان قائد شرطة ديالى، قبل أن يصبح قائد عمليات البصرة، وهو مسؤول عن قتل عناصر مجاهدي خلق المعارضة الإيرانية عندما كانوا في معسكر أشرف بالعراق في 2013.

وارتكبت القوات العراقية تحت قيادته، وبأمر من رئيس الوزراء وقتها نوري المالكي، جرائم ضد ضد سكّان أشرف خاصة في 8 أبريل 2001، و10 ديسمبر 2014 ، أسفرت عن مقتل العشرات من مجاهدي خلق وإصابة الآلاف.

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