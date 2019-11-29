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خمسة مدربين مفاجأة مرشحين لخلافة إيمري في آرسنال

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 02:43 م
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إيمري
إيمري
حسام مجدي
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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي صباح اليوم الجمعة 29 نوفمبر رسميا إقالة الإسباني أوناي إيمري مدرب الفريق من عمله.

سبب إقالة إيمري من تدريب أرسنال

وأكدت التقارير الصحفية أن نادي أرسنال قرر إقالة إيمري من تدريب الفريق بسبب سوء الأداء والنتائج خلال هذا الموسم وبالتحديد عقب هزيمة الفريق أمس الخميس على يد نادي آينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف في بطولة الدوري الأوروبي.

المدربين المرشحين لخلافة إيمري في أرسنال

وأشارت التقارير الصحفي الإنجليزية أن هناك خمسة مدربين مفاجأة على طاولة أرسنال مرشحين لتدريب الفريق الفترة القادمة خلفا للإسباني إيمري.

وكشفت صحيفة "ديلي تيلجراف" أن نونو سانتو مدرب نادي ولفرهامبتون على رأس قائمة أرسنال لتولي مهمة تدريب الفريق بالإضافة إلى كارلو أنشيلوتي مدرب نادي نابولي ولكن هناك مشكلة وحيده وهي أنهم مرتبطين بعقد بالفعل مع أنديتهم.

وحسب ما نشرته الصحيفة أن نادي أرسنال بدأ في التواصل بالفعل مع مينديز وكيل أعمال نونو سانتو لمحاولة التعاقد مع المدرب.

كما أكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي أرسنال يريد التعاقد أيضا مع ماسيمليانو أليجري مدرب نادي يوفنتوس السابق ولكن هناك عقبة وحيده تقف أمام إتمام التعاقد وهي أن لغته الإنجليزية ليست جيده بشكل كافي.

كما ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي أرسنال تواصل مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب نادي توتنهام السابق ولكنه رفض تولي تدريب الفريق.

موعد مباراة أرسنال القادمة

ويستعد نادي أرسنال لمواجهة نظيره نادي نورويتش سيتي يوم الأحد القادم 1 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
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الكلمات المفتاحية

ايمري ارسنال ضد اينتراخت ارسنال

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