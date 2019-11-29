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إعدام 6 أطنان عجوة فاسدة في الغربية (صور)

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 02:42 م
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بوابة الفجر
أيمن يحيي
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قام قسم مراقبة الأغذية بإدارة بسيون الصحية، التابع لمديرية الصحة بالغربية، بإعدام كمية كبيرة من العجوة الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك طبقا لتقرير معمل طنطا الإقليمي.

حيث قام مفتشي الأغذية بإعدام حوالى 6 طن ونصف من العجوة، وذلك تنفيذا لقرار النيابه العامه التي أصدرت قرارا بإعدام تلك الكمية لعدم صلاحيتها للاستهلاك اللآدمي.

وكان محمود عامر مفتش أغذية إادارة بسيون الصحية، قد تمكن من ضبط كمية كبيرة من العجوة الفاسدة من داخل مصنع غير مرخص، وبأرسال عينات إلى معمل طنطا الإقليمى أكد على عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وقررت النيابة إعدام الكمية المذكورة.
إعدام 6 أطنان عجوة فاسدة في الغربية (صور)
إعدام 6 أطنان عجوة فاسدة في الغربية (صور)
إعدام 6 أطنان عجوة فاسدة في الغربية (صور)
إعدام 6 أطنان عجوة فاسدة في الغربية (صور)
إعدام 6 أطنان عجوة فاسدة في الغربية (صور)
إعدام 6 أطنان عجوة فاسدة في الغربية (صور)
إعدام 6 أطنان عجوة فاسدة في الغربية (صور)
إعدام 6 أطنان عجوة فاسدة في الغربية (صور)
إعدام 6 أطنان عجوة فاسدة في الغربية (صور)
إعدام 6 أطنان عجوة فاسدة في الغربية (صور)
إعدام 6 أطنان عجوة فاسدة في الغربية (صور)
إعدام 6 أطنان عجوة فاسدة في الغربية (صور)
إعدام 6 أطنان عجوة فاسدة في الغربية (صور)
إعدام 6 أطنان عجوة فاسدة في الغربية (صور)
إعدام 6 أطنان عجوة فاسدة في الغربية (صور)
إعدام 6 أطنان عجوة فاسدة في الغربية (صور)
إعدام 6 أطنان عجوة فاسدة في الغربية (صور)
إعدام 6 أطنان عجوة فاسدة في الغربية (صور)
إعدام 6 أطنان عجوة فاسدة في الغربية (صور)
إعدام 6 أطنان عجوة فاسدة في الغربية (صور)
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