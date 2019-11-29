التحقيق في اختطاف شخصين للمطالبة بفدية مالية بالشرقية

أصدرت نيابة كفر صقر بمحافظة الشرقية قرارا بحبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة اختطاف شخصين للمطالبة بفدية مالية.



وتعود التفاصيل عندما تلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية بلاغا يفيد تلقي مركز شرطة كفر صقر بلاغا من مالك محل وربة منزل مقيمان بدائرة مركز شرطة كفرصقر بغياب والد مالك المحل مزارع ويمتهن أعمال الدجل والشعوذة موظف بالمعاش وزوجته الثانية عن منزلهما عقب توجههما لمدينة القاهرة لمقابلة أحد الأشخاص بدعوى علاج نجله من السحر، وتلقى مالك المحل إتصال هاتفى من والده المتغيب من هاتف محمول محدد، طلب منه خلاله تجهيز مبلغ مالى قدره (350 ألف جنيه) دون تحديد سببًا لذلك وكذا تلقى ربة المنزل إتصال هاتفى من زوجها أبلغها خلاله بأنه متواجد بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وطلب منها إبلاغ الشرطة فى حال عدم عودته مساء ذات اليوم.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة مالك محل عطارة وعاطل ومرشد سياحى وسائق وتاجر – لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة مقيمين بمحافظات الشرقية والجيزة وألمانيا.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين بعدة مأموريات بمحال إقامتهم وأماكن ترددهم بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة، الشرقية، المنيا) حيث أسفرت الجهود عن ضبط جميع المتهمين وبحوزتهم سيارتين ملاكى، وتبين إحتجاز المجنى عليهما بداخل مسكن التاجر الكائن بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وتم تحريرهما.



وبمناقشة المجني عليهما قرر المزارع بقيام المرشد السياحى بإستدراجه عقب الإتصال به تلفونيًا وطلب منه الحضور لمساعدته فى التنقيب عن الآثار نظير تحصله على مبلغ مالى وأرسل إليه السائق بسيارته لبندر كفرصقر لإصطحابه لدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وحال وصولهم للمكان إحتجزهما المرشد السياحى والتاجر وطلبوا منه الإتصال بنجله وطلب مبلغ الفدية لإطلاق سراحه، وقرر المجنى عليه الثانى (الموظف بالمعاش) بذهابه مع المجنى عليه الأول مصادفة نظرًا لإرتباطهما بعلاقة صداقة.



وبمواجهة المتهمين بما توصلت إليه التحريات وأسفر عنه الضبط ومناقشة المجنى عليهما إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول (مالك محل العطارة) بسابقة قيام المجنى عليه الأول (المزارع) منذ عدة سنوات بالنصب عليه حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار وعقده العزم على الإنتقام منه وإستعادة ما استولى عليه منه من أموال فقام بالإتفاق مع المتهم الثانى (العاطل) على استدراجه بزعم التنقيب عن الآثار وإحتجازه لحين إسترداد المبلغ المالى والذى قام بالاستعانة بباقى المتهمين والإتفاق معهم على إرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.