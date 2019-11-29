بعد عامين.."الحب طلع كامين" على قائمة أكثر إستماعًا عبر "يوتيوب"

تخطى المهرجان الشعبي، "حب طلع كامين"، تقديم عبده سيطره، حاجز الـ10 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، ويحظى بتفاعل كبير من الجمهور ورواد الموقع.





ويعد هذا المهرجان، من أكثر المهرجانات الشعبية الأكثر أستماعًا وانتشارًا عبر "اليوتيوب"، والمنسابات والأفراح، وتقول كلماته "ممكن تكونو أول مره تسمعوني هغني راب مع أني الراب مكنش لوني أنا لسه طالب ثانوي بليز أدعولي حبيت أسجل أغنيه وأثبت وجودي أنا روحت كتتير لناس كانت في يوم مدااس أول ما علي حبه افتكر نفسه فاز كلو الغرور ولقب نفسه بالاستاذ عشان فلوسه خده الزفر بقي يتباس محاوله بعدي من المجال كانت سببها خوفي اني، مقدرش ابرز موهبتي بعقبة ظروفي ولو وصلت واتسمعت اخاف ابرز غروري سالت ناس كتير يا ناس يا ناس قولولي".







