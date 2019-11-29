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من "الاختفاء" لـ"الزواج العرفي".. القصة الكاملة لـ"فتاة المرج"

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 02:30 م
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بوابة الفجر
نجلاء البسيوني
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حالة من القلق والتوتر الشديدين، انتابت عائلة بسنت ممدوح، الفتاة العشرينة التي أطلق عليها "فتاة المرج" نسبة لآخر مكان اختفت عنده، واشتعلت عقبها مواقع التواصل الاجتماعي بحملات بحث انتهت بمفاجأة صادمة فجرتها قولت الأمن التي عثرت على الفتاة وتبين أنها متزوجة من زميل لها.

بداية انتشار القصة
في بداية القصة تداول زملائها صور لها عبر حساباتهم الشخصية طالبين من الله عودة الفتاة ومساعدتهم في العثور عليها حيث كتبت إحداهن: "ياجماعة دي صورة بسنت صاحبتى متغيبة من يوم ٢٥ آخر حاجة عملتها كلمت والدتها وموبيلها اتقفل وقلبنا عليها الدنيا مش لاقينها ساعدونا نلاقيها".

تفاصيل اختفاء بسنت
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور وأثار غيابها ضجة واسعة كان بعد يومين من اختفاء بسنت، والتي اختفت في يوم 25 نوفمبر، آخر ما أجرته هو مكالمة هاتفية لوالدتها تحدثها فيها عن وجبة الغداء، تطمئنها بأن أمامها 10 دقائق وتصل للبيت، يومين ولم تصل الفتاة ما جعل أقرابها يتحركون للبحث عنها.

إبلاغ الشرطة
وتقدم والدها "ممدوح ع." 50 عاما، موظف بهئية النقل العام، ببلاغ لقسم شرطة المرج، يفيد بتغيب ابنته، أثناء عودتها من الجامعة في الخامسة، مساء يوم الإثنين الماضي، مشيرًا إلى أنها أجرت اتصالا هاتفيا بوالدتها أثناء استقلالها مترو الأنفاق بعد خروجها من الجامعة، وعقب ذلك أُغلق هاتفها.

ولم يتهم الأب أو يشتبه في أحد جنائيًا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

ظهور بسنت
بدأت قوات الشرطة في إجراء تحرياتها حول اختفاء فتاة المرج، وبعد البحث عنها لأيام قليلة وجدوا أنها متزوجة من شخص يدعى "علاء"، وذلك من يوم 30 أكتوبر الماضي، وأعادوا الفتاة إلى أهلها.
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