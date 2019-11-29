الإفتاء: عمل المرشد السياحي حلال.. بشرط

ورد سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر موقع "الفيسبوك"، جاء فيه: "هل العمل كمرشد سياحي حلال أم حرام".





ومن ناحيته أوضح الشيخ محمود شلبي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، خلال مقطع فيديو عبر موقع "اليوتيوب"، أن عمل المرشد السياحي حلال وليس به مشكلة، ولكن على من يمتهن تلك الوظيفة أن يلتزم بالأمور المباحة، ولا تفعل شيىء محرم به.



