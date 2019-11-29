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الإفتاء: عمل المرشد السياحي حلال.. بشرط

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 02:30 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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ورد سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر موقع "الفيسبوك"، جاء فيه: "هل العمل كمرشد سياحي حلال أم حرام".

ومن ناحيته أوضح الشيخ محمود شلبي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، خلال مقطع فيديو عبر موقع "اليوتيوب"، أن عمل المرشد السياحي حلال وليس به مشكلة، ولكن على من يمتهن تلك الوظيفة أن يلتزم بالأمور المباحة، ولا تفعل شيىء محرم به.

وفي سياق آخر، أوضح عضو لجنة الفتوى، أنه يجوز نقل الزكاة من دولة لأخرى، وذلك ردًا على سؤال: "هل يجوز نقل الزكاة من ألمانيا إلى مصر".
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