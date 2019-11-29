ارسنال يسقط في بيته أمام اينتراخت الألماني في الدوري الأوروبي .. شاهد الأهداف وملخص المباراة (فيديو)

سقط فريق ارسنال الإنجليزي بالأمس أمام اينتراخت في الدوري الأوروبي، حيث تمكن الفريق الألماني من هزيمة ارسنال في بيته على ملعب استاد "الإمارات" في الجولة الخامسة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي.





وفوجئ جمهور ارسنال بهزيمة فريقه من اينتراخت بنتيجة 2-1، في مباراة الأمس الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة، فى الدوري الأوروبي، وفيما يلي نستعرض معكم ملخص وأهداف مباراة ارسنال ضد اينتراخت.

أهداف ارسنال ضد اينتراخت في الدوري الأوروبي

في نهاية الشوط الأول استطاع نجم ارسنال أوباميانج من إحراز الهدف الوحيد للفريق الإنجليزي، وفي الشوط الثاني انقلبت الطاولة على ارسنال، حيث تمكن فريق من تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب دايتشي كامادا في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، ثم جاء الهدف الثاني والفوز لا ينتراخت عن طريق نفس اللاعب دايتشي كامادا في الدقية 64.





ترتيب المجموعة ارسنال في الدوري الاوروبى

برغم هزيمة ارسنال الإنجليزي، فإنة مازال متصدرًا المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما ا ينتراخت الألماني المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وجاء فريق ستاندر دولياج البلجيكي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط ، وتذيل فريق فيتوريا جيماريش المجموعة برصيد برصيد نقطتين.





فيديو ملخص وأهداف مباراة أرسنال ضد اينتراخت