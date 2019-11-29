كورة ستار NOW مشاهدة مباراة الإمارات والعراق بث مباشر yalla shoot كورة أون لاين رابط ماتش العراق alkass مجانا Arabia Cu

مشاهدة مباراة العراق والامارات ضمن الجولة الثانية من مباريات كاس الخليج 2019، وذلك على القنوات الناقلة للمباراة مباشرة، حيث سوف تلتقي الجماهير مع المباراة على مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية بالإضافة إلى قنوات الكاس المفتوحة التي سوف تذيع مشاهدة مباراة العراق والامارات بث مباشر مجانا في الوطن العربي





فمن خلال قناة الكاس اتش دي ALKAAS HD2 سوف يكون معلق مباراة العراق والامارات مباشرة الكابتن محمد السعيدي الذي سوف يتولى مهمة التعليق وتنشيط المباراة من خلال شاشة قنوات الكاس ومن خلال الأستوديو التحليلي على أرضية ملعب إستاد خليفة الدولي.





اما على مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية فإن المباراة سوف تذاع على قناة بي ان سبورت BEIN SPORTS HD المفتوحة، وسوف يكون معلق مباراة العراق والامارات مباشرة هو الكابتن القطري والمخضرم يوسف سيف مباشرة من أرضية الملعب حيث تتواجد بعثة قنوات بي ان سبورت القطرية من أجل تغطية مباريات خليجي 24 في دولة قطر.





مشاهدة لعبة العراق والامارات بث مباشر

الان ننشر هنا فيديو مشاهدة مباراة العراق والامارات بث مباشر يلا شوت الجديد اون لاين، وذلك في غطار مشاهدة اهم مباريات اليوم جوال بدون اعلانات، حيث سوف تكون مشاهدة العراق والامارات لايف بلس من خلال موقع كورة حصري على شاشة قناة بي ان سبورت القطرية وبتعليق الكابتن الكبير القطري يوسف سيف.









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توقيت مشاهدة مباراة العراق والامارات

ولاتنسى عزيزي القارئ على موقع كورة حصري أن توقيت موعد مشاهدة مباراة العراق والامارات بث مباشر يلا شوت، سوف يكون ضمن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 في ملعب استاد خليفة بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة في الاوقات الاتية :





الساعة 17.30 بتوقيت قطر





الساعة 17.30 بتوقيت السعودية





الساعة 17.30 بتوقيت العراق





الساعة 16.30 بتوقيت مصر





الساعة 18.30 بتوقيت الامارات









مشاهدة مباراة العراق والإمارات بث مباشر اليوم 2019/11/29 كأس الخليج العربي 24، يستعد المنتخب الإماراتي لمواجهة نظيره العراقي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي 24، والتي من المقرر لها أن تقام على استاد خليفة الدولي، ويخوض المنتخب الإماراتي مباراته عازماً على تحقيق نتيجة إيجابية بعد أن تمكن من تحقيق الفوز على المنتخب اليمني بثلاثة أهداف خلال مباراة الإفتتاح، وأن يخطف نقاط جديدة ليتمكن من حجز بطاقة عبوره إلى دور نهائي خليجي 24، وقد صرح المدير الفني لمنتخب العراق أن مباراته أمام المنتخب الإماراتي مباراة هامة ويجب على الفريق أن يتخذ حذره جيداً خلال هذه المباراة حتى يتمكن من تحقيق نتيجة إيجابية حيث شارك المنتخب العراقي خلال مباراة أمام المنتخب القطري وحقق الفوز عليه بهدفين مقابل هدف ويأمل أن يخطف نقاط جديدة وأن يخطف نقاط جديدة حتى يضمن تأهله إلى الدور القادم من بطولة كأس الخليج.





سيتم وضع البث المباشر قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة









بطاقة لعبة الامارات Vs العراق.





البطولة : كأس الخليج العربي 24 (دور المجموعات - الجولة الثالثة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت (المفتوحة) .

الملعب : استاد خليفة الدولي .

المعلق : يوسف سيف .





يستعد ستاد خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، لاستضافة قمة من قمم بطولة كأس الخليج 24، عندما يلتقي منتخب العراق مع نظيره منتخب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، وذلك يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019، الموافق 3 ربيع الآخر 1441 هجريًا.





موعد لعبة العراق والإمارات:

في تمام الساعة 5:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت سوريا .









يلتقي منتخبي العراق والإمارات مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي 2019 المقامة في قطر.





وتقام مباراة العراق والإمارات على أرضية ملعب استاد خليفة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في خليجي 24.





ويتصدر منتخب الإمارات المجموعة الأولي برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن العراق صاحبة المركز الثاني بنفس الرصيد.





موعد مباراة العراق والإمارات في كأس الخليج العربي

وتنطلق مباراة العراق والإمارات في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت أبو ظبي والخامسة والنصف بتوقيت الدوحة وبغداد.





القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات في كأس الخليج العربي

وتذاع مباراة العراق والإمارات على فضائية بي إن سبورتس اتش دي المفتوحة و قناة الكأس الرياضية 2.

موعد مباراة العراق والإمارات المقرر لها يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 وهي ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي خليجي 24.