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حبس عاطلين لحيازتهما كيلو ونصف هيروين بالوراق 4 أيام

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 02:25 م
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارهم في مخدر الهيروين بمنطقة الوراق، فيما طلبت النيابة التحريات.

وكشفت التحقيقات، أن العاطلين يروجوا المخدرات على عملائهم بالمنطقة، فيما ضبط بحوزتهم كيلو ونصف من مخدر الهيروين، عبارة عن 4 أسطوانات للمخدر، و4 هواتف محمولة، و3 ميزان حساس، فيما طلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الوراق، أن 3 عاطلين يتاجروا في المواد المخدرة، واستعدادهم لترويج كمية من مخدر الهيروين.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزتهم كيلو ونصف من مخدر الهيروين، عبارة عن 4 أسطوانات للمخدر، و4 هواتف محمولة، و3 ميزان حساس، ومبلغ مالي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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