يلا شوت plus مشاهدة مباراة العراق والإمارات بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش العراق ضد الإمارات بدون تقطيع NOW

مشاهدة مباراة العراق والامارات ضمن الجولة الثانية من مباريات كاس الخليج 2019، وذلك على القنوات الناقلة للمباراة مباشرة، حيث سوف تلتقي الجماهير مع المباراة على مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية بالإضافة إلى قنوات الكاس المفتوحة التي سوف تذيع مشاهدة مباراة العراق والامارات بث مباشر مجانا في الوطن العربي





فمن خلال قناة الكاس اتش دي ALKAAS HD2 سوف يكون معلق مباراة العراق والامارات مباشرة الكابتن محمد السعيدي الذي سوف يتولى مهمة التعليق وتنشيط المباراة من خلال شاشة قنوات الكاس ومن خلال الأستوديو التحليلي على أرضية ملعب إستاد خليفة الدولي.





اما على مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية فإن المباراة سوف تذاع على قناة بي ان سبورت BEIN SPORTS HD المفتوحة، وسوف يكون معلق مباراة العراق والامارات مباشرة هو الكابتن القطري والمخضرم يوسف سيف مباشرة من أرضية الملعب حيث تتواجد بعثة قنوات بي ان سبورت القطرية من أجل تغطية مباريات خليجي 24 في دولة قطر.





مشاهدة لعبة العراق والامارات بث مباشر

الان ننشر هنا فيديو مشاهدة مباراة العراق والامارات بث مباشر يلا شوت الجديد اون لاين، وذلك في غطار مشاهدة اهم مباريات اليوم جوال بدون اعلانات، حيث سوف تكون مشاهدة العراق والامارات لايف بلس من خلال موقع كورة حصري على شاشة قناة بي ان سبورت القطرية وبتعليق الكابتن الكبير القطري يوسف سيف.









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توقيت مشاهدة مباراة العراق والامارات

ولاتنسى عزيزي القارئ على موقع كورة حصري أن توقيت موعد مشاهدة مباراة العراق والامارات بث مباشر يلا شوت، سوف يكون ضمن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 في ملعب استاد خليفة بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة في الاوقات الاتية :





الساعة 17.30 بتوقيت قطر





الساعة 17.30 بتوقيت السعودية





الساعة 17.30 بتوقيت العراق





الساعة 16.30 بتوقيت مصر





الساعة 18.30 بتوقيت الامارات



