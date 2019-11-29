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مشاهدة مباراة الإمارات والعراق بث مباشر beIN SPORTS YouTube مجانًا بدون تقطيع iraq vs united arab Emirates

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 02:20 م
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مشاهدة مباراة الإمارات والعراق بث مباشر
مشاهدة مباراة الإمارات والعراق بث مباشر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة العراق والإمارات بث مباشر اليوم 2019/11/29 كأس الخليج العربي 24، يستعد المنتخب الإماراتي لمواجهة نظيره العراقي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي 24، والتي من المقرر لها أن تقام على استاد خليفة الدولي، ويخوض المنتخب الإماراتي مباراته عازماً على تحقيق نتيجة إيجابية بعد أن تمكن من تحقيق الفوز على المنتخب اليمني بثلاثة أهداف خلال مباراة الإفتتاح، وأن يخطف نقاط جديدة ليتمكن من حجز بطاقة عبوره إلى دور نهائي خليجي 24، وقد صرح المدير الفني لمنتخب العراق أن مباراته أمام المنتخب الإماراتي مباراة هامة ويجب على الفريق أن يتخذ حذره جيداً خلال هذه المباراة حتى يتمكن من تحقيق نتيجة إيجابية حيث شارك المنتخب العراقي خلال مباراة أمام المنتخب القطري وحقق الفوز عليه بهدفين مقابل هدف ويأمل أن يخطف نقاط جديدة وأن يخطف نقاط جديدة حتى يضمن تأهله إلى الدور القادم من بطولة كأس الخليج.

سيتم وضع البث المباشر قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة


بطاقة لعبة الامارات Vs العراق.

البطولة : كأس الخليج العربي 24 (دور المجموعات - الجولة الثالثة).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت (المفتوحة) .
 الملعب : استاد خليفة الدولي .
المعلق : يوسف سيف .

يستعد ستاد خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، لاستضافة قمة من قمم بطولة كأس الخليج 24، عندما يلتقي منتخب العراق مع نظيره منتخب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، وذلك يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019، الموافق 3 ربيع الآخر 1441 هجريًا.

 موعد لعبة العراق والإمارات:
في تمام الساعة 5:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
في تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت مصر .
في تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
في تمام الساعة 4:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
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