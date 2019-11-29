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أسعار الذهب اليوم الجمعة 29/11/2019.. وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 02:08 م
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أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب عيار 21
أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب عيار 21
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم الجمعة وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 

تسيطر حالة التذبذب على أسعار الذهب فى مصر وبصفة خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 الذى يصعد 3 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع ويرجع ليهبط بنفس المقدار مع توقعات بعودة الصعود خلال التعاملات المسائية، وسارت أسعار باقي الأعيرة على نفس المنوال، مع  انتظار التجار ارتفاع الطلب خلال الشهر المقبل مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر وأسعار الأعيرة :

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 566.16 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته660.52 جنيها .
 
سعرجرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 754.87 جنيها .
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,284 جنيها.



متوسط اسعار الذهب اليوم وأسعار الأعيرة

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 754.87جنيه      

 46.84 $

سعر الذهب عيار 22

 691.97جنيه

 42.93 $

اسعار الذهب عيار 21

660.52جنيه       

40.98 $

اسعار الذهب عيار 18

 566.16جنيه

35.13 $

سعر الذهب عيار 14

440.34جنيه

27.32 $

سعر الذهب عيار 12

377.43جنيه

23.42 $

سعر الذهب عيار 9

283.08جنيه

17.56 $

اسعار أوقية الذهب

23,476 جنيه

1,457 $

اسعار جنيه الذهب

5,284 جنيه

327.86 $

اسعار كيلو الذهب

754,875 جنيه

46,836 $


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
 
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة لتسجل أسعار الأعيرة،  سعر الذهب عيار 18 ليسجل  566.16 جنيه للجرام، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر660.52 جنيهًا،  والذهب عيار  24 سعر754.87  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,284 جنيه .





أسعار الذهب عالميًا:

صعدت أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الجمعة، مع تصاعد التصريحات بين واشنطن وبكين حول مظاهرات هونج كونج مما يهدد التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وبالرغم من الصعود الأخير في أسعار الذهب إلى أنه مازال يسجل خسائر بنحو 4 بالمائة تقريباً خلال شهر نوفمبر، لتكون أكبر خسارة منذ نوفمبر عام 2016، مع استمرار احتفاظ المعدن الأصفر بمكاسبه السنوية التى تصل إلي  13 بالمائة.

وارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.2 بالمائة  ليسجل 1463.60 دولار للأوقية.

وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 1458.25 دولار للأوقية.
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