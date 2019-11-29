أسعار الذهب اليوم الجمعة 29/11/2019.. وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21

أسعار الذهب اليوم الجمعة وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21

تسيطر حالة التذبذب على أسعار الذهب فى مصر وبصفة خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 الذى يصعد 3 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع ويرجع ليهبط بنفس المقدار مع توقعات بعودة الصعود خلال التعاملات المسائية، وسارت أسعار باقي الأعيرة على نفس المنوال، مع انتظار التجار ارتفاع الطلب خلال الشهر المقبل مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر وأسعار الأعيرة :

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 566.16 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته660.52 جنيها .

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 754.87 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,284 جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة لتسجل أسعار الأعيرة، سعر الذهب عيار 18 ليسجل 566.16 جنيه للجرام، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر660.52 جنيهًا، والذهب عيار 24 سعر754.87 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,284 جنيه .

أسعار الذهب عالميًا:

صعدت أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الجمعة، مع تصاعد التصريحات بين واشنطن وبكين حول مظاهرات هونج كونج مما يهدد التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.





وبالرغم من الصعود الأخير في أسعار الذهب إلى أنه مازال يسجل خسائر بنحو 4 بالمائة تقريباً خلال شهر نوفمبر، لتكون أكبر خسارة منذ نوفمبر عام 2016، مع استمرار احتفاظ المعدن الأصفر بمكاسبه السنوية التى تصل إلي 13 بالمائة.





وارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1463.60 دولار للأوقية.



