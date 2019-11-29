نائب رئيس جامعة عين شمس يزور دار الأوبرا لبحث التعاون المشترك

وخلال اللقاء أكد أ.د عبد الفتاح سعود حرص الجامعة على التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لدعم الأنشطة الطلابية، مشيدًا بدور دار الأوبرا المصرية في نشر الثقافة والفنون الرفيعة على مر التاريخ، خاصة مع تفردها على مستوى الوطن العربي أجمع كمركز إشعاع حضاري متكامل.



ومن جانبه أشاد الدكتور مجدي صابر، بدور جامعة عين شمس في مجال الأنشطة الطلابية وتميز طلابها في مختلف المجالات الفنية والثقافية وبخاصة المسرح والغناء.



وأضاف أ.د. عبد الفتاح سعود أن جامعة عين شمس تهتم بالنشاط الطلابي إيمانا بدوره في صقل وبناء شخصية الطالب وترسيخ الحس و التذوق الفني لمختلف الفنون الرفيعة.



وكما استعرض دور كلية التربية النوعية بالجامعة وكذلك كلية الآداب من خلال قسمي النقد والدراما والإعلام في مختلف مجالات الأدب والثقافة والفنون.



وأكد التعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي حاليا لاستكمال جهود الجامعة في تطوير المسرح وتجديده على أحدث النظم والأساليب.



و من المقرر أن يبدأ تدريب مجموعة من فنيي المسرح بالجامعة داخل دار الأوبرا المصرية للاستفادة من خبرات كوادرها.



هذا ويستعد الجانبان لتوقيع بروتوكول تعاون موسع في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية وتنظيم الندوات التثقيفية، وبخاصة في مجال التذوق الفني، بالاضافة إلى ورش عمل في المجالات المختلفة.

أجرى أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، زيارة مثمرة لدار الأوبرا المصري، بحث خلالها سبل التعاون المشترك بين جامعة عين شمس ودار الأوبرا المصرية، وكان في استقباله د. مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.