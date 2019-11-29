Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعثة "القومي للبحوث الفلكية" تستأنف عملها في تخفيض المياه بهرم هوارة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 02:12 م
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
استأنفت بعثة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعمالها في منطقة هرم بالفيوم، هذا الأسبوع، لدراسة وتخفيض المياه، تحت السطحية الموجودة بالهرم، والتي تحول دون الدخول إلى حجرة الدفن بالهرم.

وصرح بذلك سيد الشورة، مدير عام آثار الفيوم، مضيفًا أن البعثة التي يرأسها الدكتور عباس محمد عباس أستاذ الجيوفيزياء التطبيقية بالمعهد، ويرافقها من منطقة أثار الفيوم، محمد رجائى عبد الحكيم، ومحمد رياض، مفتشا الأثار، قد بدأت أعمالها أبريل الماضي، وقامت بعمل أبحاث وتحاليل للتربة وأسباب انتشار المياه في الأشهر الماضية، واستأنفت أعمالها هذا الأسبوع بالمنطقة والتي سيعقبها إجراء تجارب خفض للمياه بالهرم بعد الحصول على موافقة اللجنة الدائمة للأثار المصرية وأن فترة تخفيض المنسوب ستستمر على مدى عامين.

وتجري أعمال البعثة، بإشراف جمال أبو بكر السمسطاوي، مدير عام أثار مصر الوسطى، وعادل عكاشة، رئيس الإدارة المركزية لأثار مصر الوسطى، والدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الأثار المصرية، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار.

هرم هوارة من عصر الدولة الوسطى، وشيده الملك إمنمحات الثالث، ودخل العالم الإنجليزي وليم فلندرز بتري، إلى حجرة الدفن في عام 1889 والتي وصفها بأنها من أجمل حجرات الدفن، وأنها من الكوارتزيت الشفاف وفي عام 1994، قام أحمد عبد العال، مدير عام أثار الفيوم السابق، بإعادة افتتاح الهرم، إلا أنه فوجئ بوجود المياه تحت السطحية على بعد عدة أمتار من المدخل.
بعثة "القومي للبحوث الفلكية" تستأنف عملها في تخفيض المياه بهرم هوارة
بعثة "القومي للبحوث الفلكية" تستأنف عملها في تخفيض المياه بهرم هوارة
بعثة "القومي للبحوث الفلكية" تستأنف عملها في تخفيض المياه بهرم هوارة
بعثة "القومي للبحوث الفلكية" تستأنف عملها في تخفيض المياه بهرم هوارة
بعثة "القومي للبحوث الفلكية" تستأنف عملها في تخفيض المياه بهرم هوارة
بعثة "القومي للبحوث الفلكية" تستأنف عملها في تخفيض المياه بهرم هوارة
بعثة "القومي للبحوث الفلكية" تستأنف عملها في تخفيض المياه بهرم هوارة
بعثة "القومي للبحوث الفلكية" تستأنف عملها في تخفيض المياه بهرم هوارة
بعثة "القومي للبحوث الفلكية" تستأنف عملها في تخفيض المياه بهرم هوارة
بعثة "القومي للبحوث الفلكية" تستأنف عملها في تخفيض المياه بهرم هوارة
بعثة "القومي للبحوث الفلكية" تستأنف عملها في تخفيض المياه بهرم هوارة
بعثة "القومي للبحوث الفلكية" تستأنف عملها في تخفيض المياه بهرم هوارة
Advertisements

أخبار تهمك

بعد القبض عليه منذ قليل.. من هو المنتج الهارب ياسر سليم؟

منذ حوالي 11 ساعة

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ يوم

مفاجأة صادمة وراء اختفاء فتاة المرج

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

منذ حوالي 5 ساعات

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

منذ حوالي 15 ساعة

خمسة مدربين مفاجأة مرشحين لخلافة إيمري في آرسنال

منذ نصف ساعة

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 21 ساعة

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ حوالي 18 ساعة

عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"

منذ حوالي 17 ساعة

بعد رحيله.. السبب الحقيقي وراء إقالة أوناي إيمري من آرسنال

منذ ساعتين و 13 دقيقة

"رفع أسعار السجائر".. الحكومة تحسم الجدل في بيان رسمي

منذ حوالي 3 ساعات

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

من "الاختفاء" لـ"الزواج العرفي".. القصة الكاملة لـ"فتاة المرج"

منذ 42 دقيقة

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

06:35 ص

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

09:20 ص

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

10:15 ص

مفاجأة صادمة وراء اختفاء فتاة المرج

09:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status