رسالة ميتشو للاعبي الزمالك قبل لقاء مازيمبي



وخسر الزمالك أمام إنبي بهدفين لهدف واحد في الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري.



وانتابت بعض لاعبي الفريق حالة من الحزن على خلفية الخسارة أمام إنبي.



وشدد ميتشو على لاعبيه بضرورة نسيان مباراة إنبي الماضية ببطولة الدوري وعدم التفكير فيها بشكل نهائي ووضع كل تركيزهم في مواجهة مازيمبي بسبب صعوبة المواجهة وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية فيها، مشيرًا إلى أن الانتصار أو التعادل على الأقل سيخمد ثورة غضب الجماهير بشكل كبير ويمنحهم ارتياحية في باقي المواجهات ويضربون أكثر من عصفور بحجر واحد فقط.



وأكد على عدم الرهبة أو الخوف والثقة بأنفسهم، وأشار إلى أنه يتحمل المسئولية ويجب على كل لاعب أن يقدم مستواه ومجهوده المعتاد فقط دون التفكير في أي شيء آخر، مستشهدًا بخبراتهم وإمكانياتهم الكبيرة وقدرتهم على الفوز أمام أي منافس



وضمت قائمة الزمالك لمباراة مازيمبي كل من:

محمد عواد - محمد ابو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حمدي النقاز - حازم امام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعه في خط الدفاع.



طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد سيد زيزو - محمد حسن - يوسف اوباما - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - كريم بامبو - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم في خط الوسط.



مصطفي محمد - عمر السعيد فى خط الهجوم.



واستعاد الفريق لجهود بعض لاعبيه الغائبين خلال الفترة الماضية وعلى رأسهم طارق حامد وفرجاني ساسي وأوباما وعبدالله جمعة الذين لم يشاركوا في مباراة إنبي الأخيرة لأسباب مختلفة سواء للإيقاف أو للإصابة.



وتلقى الفريق خسارة مفاجئة أمام إنبي بهدفين لهدف في الجولة الأخيرة .

حرص الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك على الحديث مع لاعبيه والشد من آزرهم قبل لقاء مازيمبي الكونغولي غدًا السبت لحساب الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.