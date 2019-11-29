Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ القليوبية الجديد للأهالي: مطالبكم على رأس أولوياتي.. وإنجازات واقعية قريبا (صور)

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 02:09 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد نبيل
Advertisements
أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الجديد، أن المطالب الجماهيرية لأهالي المحافظة على رأس أولوياتي من خلال جولات ميدانية تراعي رصد حالة المواطن القليوبي ومعرفة جميع المطالب والمشاكل لحلها فورا، مشيرا إلى أن أولوياته تحقيق إنجازات فعلية على الأرض ورضا المواطنين.

واستقبل "الهجان" اليوم الجمعة، عدد من القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارة وعلى رأسهم الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد ووكلاء الوزارة ورؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري عموم مديريات الخدمات ومديري عموم إدارات ديوان عام المحافظة.

وتلقى محافظ القليوبية، التهنئة من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافطة علي توليه مهام محافظ القليوبية، بعد استمراره محافظا لمحافظة قنا علي مدار 6 سنوات متواصلة.

وأدى صلاة الجمعة بمسجد ناصر ببنها يرافقه القيادات التنفيذية بالمحافظة، وفي لافتة طيبة منه رفض المحافظ السماح لأحد العاملين بأن يحمل حذائه قبل الدخول لأداء صلاة الجمعة، وحمله بنفسه وتركه علي أبواب المسجد حيث التقيالمحافظ عددا من المواطنين الذين وجهوا التهاني له ولنائبه وساقوا اليهما بعض المطالب الحاصة يالمنطقة المحيطة بالمسجد وبعض المطالب العامه واستمع لاهالي المنطقة ورواد المسجد حول مطالبهم وطموحاتهم من القيادة الجديدة.
محافظ القليوبية الجديد للأهالي: مطالبكم على رأس أولوياتي.. وإنجازات واقعية قريبا (صور)
محافظ القليوبية الجديد للأهالي: مطالبكم على رأس أولوياتي.. وإنجازات واقعية قريبا (صور)
محافظ القليوبية الجديد للأهالي: مطالبكم على رأس أولوياتي.. وإنجازات واقعية قريبا (صور)
محافظ القليوبية الجديد للأهالي: مطالبكم على رأس أولوياتي.. وإنجازات واقعية قريبا (صور)
محافظ القليوبية الجديد للأهالي: مطالبكم على رأس أولوياتي.. وإنجازات واقعية قريبا (صور)
محافظ القليوبية الجديد للأهالي: مطالبكم على رأس أولوياتي.. وإنجازات واقعية قريبا (صور)
محافظ القليوبية الجديد للأهالي: مطالبكم على رأس أولوياتي.. وإنجازات واقعية قريبا (صور)
محافظ القليوبية الجديد للأهالي: مطالبكم على رأس أولوياتي.. وإنجازات واقعية قريبا (صور)
محافظ القليوبية الجديد للأهالي: مطالبكم على رأس أولوياتي.. وإنجازات واقعية قريبا (صور)
محافظ القليوبية الجديد للأهالي: مطالبكم على رأس أولوياتي.. وإنجازات واقعية قريبا (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

منذ حوالي 16 ساعة

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ حوالي 18 ساعة

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ يوم

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"

منذ حوالي 17 ساعة

من "الاختفاء" لـ"الزواج العرفي".. القصة الكاملة لـ"فتاة المرج"

منذ 40 دقيقة

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ حوالي 5 ساعات

"رفع أسعار السجائر".. الحكومة تحسم الجدل في بيان رسمي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد القبض عليه منذ قليل.. من هو المنتج الهارب ياسر سليم؟

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة صادمة وراء اختفاء فتاة المرج

منذ حوالي 6 ساعات

بعد رحيله.. السبب الحقيقي وراء إقالة أوناي إيمري من آرسنال

منذ ساعتين و 11 دقيقة

خمسة مدربين مفاجأة مرشحين لخلافة إيمري في آرسنال

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

06:35 ص

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

09:20 ص

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

10:15 ص

مفاجأة صادمة وراء اختفاء فتاة المرج

09:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status