محافظ القليوبية الجديد للأهالي: مطالبكم على رأس أولوياتي.. وإنجازات واقعية قريبا (صور)

لى أن أولوياته تحقيق إنجازات فعلية على الأرض ورضا المواطنين.



واستقبل "الهجان" اليوم الجمعة، عدد من القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارة وعلى رأسهم الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد ووكلاء الوزارة ورؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري عموم مديريات الخدمات ومديري عموم إدارات ديوان عام المحافظة.



وتلقى محافظ القليوبية، التهنئة من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافطة علي توليه مهام محافظ القليوبية، بعد استمراره محافظا لمحافظة قنا علي مدار 6 سنوات متواصلة.



وأدى صلاة الجمعة بمسجد ناصر ببنها يرافقه القيادات التنفيذية بالمحافظة، وفي لافتة طيبة منه رفض المحافظ السماح لأحد العاملين بأن يحمل حذائه قبل الدخول لأداء صلاة الجمعة، وحمله بنفسه وتركه علي أبواب المسجد حيث التقيالمحافظ عددا من المواطنين الذين وجهوا التهاني له ولنائبه وساقوا اليهما بعض المطالب الحاصة يالمنطقة المحيطة بالمسجد وبعض المطالب العامه واستمع لاهالي المنطقة ورواد المسجد حول مطالبهم وطموحاتهم من القيادة الجديدة.

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الجديد، أن المطالب الجماهيرية لأهالي المحافظة على رأس أولوياتي من خلال جولات ميدانية تراعي رصد حالة المواطن القليوبي ومعرفة جميع المطالب والمشاكل لحلها فورا، مشيرا إ