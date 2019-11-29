Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة الاهلى والنجم الساحلي بث مباشر beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع يوتيوب KORA LIVE رابط ماتش الأهلي ahli live

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 02:05 م
Advertisements
مشاهدة مباراة الاهلى والنجم الساحلي بث مباشر
مشاهدة مباراة الاهلى والنجم الساحلي بث مباشر
الفجر الرياضي
Advertisements
مباراة الأهلي والنجم الساحلي عبر الإنترنت

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة الأهلي والنجم بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT  مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الأهلي والنجم الساحلياكد وائل جمعة صخرة دفاع الاهلى السابق على مقدرة الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الاهلى تحقيق الفوز على النجم الساحلى غدا ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دورى ابطال افريقيا.

وأضاف عبر حسابه على تويتر: "الأهلى أثبت جاهزيته بقيادة فايلر، خاصة على المستوى الهجومى، بتسجيله لـ23 هدفاً فى 7 مباريات، إضافة لخط دفاع متماسك.. كل مقومات الفوز على النجم فى مباراة الغد موجودة بالتوفيق إن شاء الله".

الجدير بالذكر أن الاهلى يلتقى النجم الساحلى الجمعة على ستاد رادس فى العاصمة التونسية فى تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات ببطولة دورى ابطال افريقيا.



موعد مباراة الاهلي والنجم الساحلي القادمة في مباريات دوري أبطال إفريقيا 2019/2020 هو ما يبحث عليه محبي الاهلي والنجم الساحلي التونسي، بجانب موعد مباراة وتوقيت مباراة الاهلي القادمة ضد النجم التونسي والقنوات الناقلة لمباراة الاهلي، ومن خلال هذا الموضوع ستجدون كل ما يخص موعد مباراة الاهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2019 ضمن مباريات دور المجموعات، وموعد مباراة الاهلي والنجم الساحلي القادمة هي ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

موعد مباراة الاهلي والنجم الساحلي القادمة
جاء في جدول مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2020، انه موعد مباراة الاهلي والنجم الساحلي القادمة سيكون يوم الجمعة الموافق ل29 نوفمبر 2019، في المواجهة التي ستجمع الفريقين على أرضية ملعب مصطفي بن جنات، حيث يستقبل النجم الساحلي الاهلي المصري بتونس.

توقيت مباراة الاهلي والنجم الساحلي القادمة
ستنطلق مشاهدة مباراة الاهلي والنجم الساحلي مباشرة يوم الجمعة 29/11/2019، إبتداء من الساعة الرابعة عصرا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الخامسة مساءا بتوقيت تونس المحلي، وفي السادسة مساءا بتوقيت مصر، وفي تمام السابعة ليلا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والنجم الساحلي مباشرة
بخصوص أسماء القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والنجم الساحلي مباشرة في ذهاب مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري الأبطال، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، أما القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والنجم الساحلي مجانا، ستكون هي قناة تونس الأرضية، في ظل منح الإتحاد الإفريقي لكرة القدم حق بث المباراة للفريق صاحب الأرض مجانا على البث الأرضي.

 
Advertisements

أخبار تهمك

عروض كارفور مصر فى الجمعة البيضاء.. تخفيضات تصل لـ 70% في البلاك فرايدي "Black friday"

منذ حوالي 16 ساعة

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة صادمة وراء اختفاء فتاة المرج

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. آرسنال يعلن إقالة مدربه أوناي إيمري ويحدد بديله

منذ ساعة و 23 دقيقة

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 20 ساعة

بعد القبض عليه منذ قليل.. من هو المنتج الهارب ياسر سليم؟

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 21 ساعة

بعد رحيله.. السبب الحقيقي وراء إقالة أوناي إيمري من آرسنال

منذ ساعة و 7 دقيقة

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

منذ حوالي 14 ساعة

"رفع أسعار السجائر".. الحكومة تحسم الجدل في بيان رسمي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ يوم

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

رسالة قوية من فردوس عبد الحميد لمحمد رمضان.. "فيديو"

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

06:35 ص

بعد رحيله.. السبب الحقيقي وراء إقالة أوناي إيمري من آرسنال

01:00 م

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

09:20 ص

عاجل.. أول قرار للنيابة بعد اكتشاف زواج فتاة المرج المختفية

10:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status