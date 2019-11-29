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مظاهرات هونج كونج تهوي بمؤشرات البورصة الصينية الأدنى مستوى في 3 أشهر

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:50 م
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البورصة الصينية
البورصة الصينية
وكالات
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تراجعت مؤشرات البورصة الصينية لأدني مستوي في 3 أشهر، بسبب مظاهرات هونج كونج وصراع التصريحات ما بين واشنطن وبكين بما يهدد الوصول لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع مؤشر شنغهاي المركب بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 2871.98 نقطة، وهو أدنى إغلاق منذ 26 أغسطس الماضي، ليكون التراجع الأسبوعي الثالث على التوالي، وتجاوزت خسائر المؤشر  0.5 بالمائة في جلسات الأسبوع الجاري  ليصبح مجمل التراجع خلال الشهر الجاري  1.5 بالمائة.

وهبط مؤشر "سي.إس.آي 300" بنسبة 0.9 بالمائة ليسجل 3828.7 نقطة.

ومنذ بداية العام وحتى الآن سجل مؤشري شنغهاي المركب و"سي.إس.آي 300" مكاسب بنحو 15.2 بالمائة و27.2 بالمائة على الترتيب.

وارتفع سعر اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 7.0211 يوان.
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الكلمات المفتاحية

مظاهرات هونج كونج مؤشر شنغهاي البورصة الصينية الاتفاق التجاري

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