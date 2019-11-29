معارض تركي: أردوغان سرق 50 مليار دولار وأنفقهم على الإرهابيين (فيديو)

عرض برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد إعلان معارض تركي أن الرئيس أردوغان قد سرق 50 مليار دولار وأنفقها على الإرهابيين بسوريا.





حيث قال المعارض التركي خلال مقطع الفيديو، "إذا تتذكرون أن أردوغان كان قد صرح برقم للأمم المتحدة، وادعى أنه انفق 50 مليار دور على 3،5 مليون سوري.. اقسموا المبلغ ستجدون أن نصيب الفرد 82 ألف ليرة، ولو العائات السورية مكونة من 5 أفراد، فأنه أنفق 400 ألف ليرة على الأسرة الواحدة".



