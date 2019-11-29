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معارض تركي: أردوغان سرق 50 مليار دولار وأنفقهم على الإرهابيين (فيديو)

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:54 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد إعلان معارض تركي أن الرئيس أردوغان قد سرق 50 مليار دولار وأنفقها على الإرهابيين بسوريا.

حيث قال المعارض التركي خلال مقطع الفيديو، "إذا تتذكرون أن أردوغان كان قد صرح برقم للأمم المتحدة، وادعى أنه انفق 50 مليار دور على 3،5 مليون سوري.. اقسموا المبلغ ستجدون أن نصيب الفرد 82 ألف ليرة، ولو العائات السورية مكونة من 5 أفراد، فأنه أنفق 400 ألف ليرة على الأسرة الواحدة".

وأضاف: "عندما تنظرون إلى حال السوريين هل ترون أنه أنفق عليهم هذا المبلغ.. بالطبع لا أين ذهبت تلك الأموال، ستجدون أنها ذهبت للجيش السور الحر، من أين جاء أردوغان بها، سُرقت من حقوقنا".
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الكلمات المفتاحية

محافظات سوريا تركيا أردوغان

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