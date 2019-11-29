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وزير الشباب والرياضة يشارك في "الاجتماع العربي للقيادات الشابة" في أبوظبي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:48 م
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أشرف صبحي
أشرف صبحي
آية حمروشي
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يشارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في فعاليات الدورة الأولى والتأسيسية من "الاجتماع العربي للقيادات الشابة" الذى ينظمه "مركز الشباب العربي" بالتعاون مع جامعة الدول العربية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في الفترة 10-11 ديسمبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربي.


ويستضيف الاجتماع القيادات العربية رفيعة المستوى من الوزراء والمسئولين والمتخصصين بالسياسات الموجّهة لقضايا الشباب العربي، لبحث آليات تمكين الشباب العربي، وتوسيع آفاق العمل العربي الشبابي المشترك، وتعزيز الدور الرئيس للشباب في تحقيق التنمية وصناعة مستقبل المنطقة العربية من خلال عدة جلسات تفاعلية ولقاءات موسعة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن تبادل الخبرات في مجال تمكين الشباب مع مختلف المؤسسات في العالم العربي يسهم في تعزيز التنسيق المشترك وصناعة فرص مستقبلية واعدة للشباب خاصة على مستوى وزارات الشباب والمؤسسات الحكومية المعنية بشؤون الشباب العربي.


وألمح الدكتور أشرف صبحي أن مشاركة وزارة الشباب والرياضة في الفعاليات العربية والدولية البارزة التي تركز على القضايا والتحديات والفرص المتاحة أمام الشباب اليوم تأتى في سياق رؤيتها الهادفة إلى الريادة والتميز في الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري وتطوير نمط حياتهم من خلال محاور التنمية الشاملة الشبابية والرياضية وبما يؤدي إلى تعزيز الانتماء والفخر بالهوية الوطنية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.
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