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لقاءات نارية لأندية الدقهلية في دوري القسم الثالث

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:36 م
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بوابة الفجر
هيثم حبيب
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تنطلق السبت مواجهات الجولة التاسعة بالمحموعة التاسعة بدورى القسم الثالث حيث تقام ٧ مواجهات فيما يغيب كهرباء طلخا عن المشاركة بهذه الجولة "باى".

أصحاب الصدارة بنى عبيد يحل ضيفا ثقيلا على فريق شيكو رابع الترتيب بملعب عمال المنصورة فيما يسعى أبناء شربين لتقليل الفارق والإقتراب مجددا من الصدارة فى حال تعثر بنى عبيد حينما يحل ضيفا على فريق السنبلاوين.

مياه الدقهلية يسعى لكسر عقدة التعادلات حيث تعادل في جميع مبارياته السابقة حينما يستضيف شباب الأمير والذى يسعى للدخول ضمن فرق مربع صدارة الترتيب.

نبروه يسعى لتجاوز عقبة ضيفه منية سمنود والإقتراب قليلا من صدارة المجموعة بينما يستضيف بلقاس على ملعبه فريق شبان بدواى فى لقاء الفرصة الأخيرة للفريقين لمصالحة جماهيرهم.

المنزلة الجريح صاحب المركز الأخير لن تكون مهمته سهلة حينما يستقبل على ملعبه ووسط جماهير فريق ميجاسبورت والذى يحاول الإبقاء على أماله حتى النهاية.

وفى لقاء لايقبل القسمة على إثنين من أجل الإبتعاد قليلا عن منطقة خطر الهبوط يستضيف المطرية على ملعبه فريق عمال المنصورة.

ترتيب المجموعة التاسعة

١- بنى عبيد ١٩ نقطة
٢- شربين ١٥ نقطة
٣- نبروه ١٣ نقطة
٤- شيكو ١٣ نقطة
٥-ميجاسبورت ١١ نقطة
٦- بلقاس ١١ نقطة
٧- شباب الأمير ١٠ نقاط
٨- شبان بدواى ٩ نقاط
٩- عمال المنصورة ٨ نقاط
١٠-مياه الدقهلية ٧ نقاط
١١- كهرباء طلخا ٦ نقاط
١٢- السنبلاوين ٥ نقاط
١٣-المطرية ٥ نقاط
١٤- منية سمنود ٥ نقاط
١٥- المنزلة نقطتين

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