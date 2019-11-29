5 تمارين رياضية تحمي من الوفاة المبكرة وتطيل العمر

كشف تقرير نشر في صحية الجارديان البريطانية، عن خمس تمارين رياضية لا تتطلب معدات خاصة تساهم بشكل كبير في تعزيز الصحة العامة للجسم، وفقًا للعديد من الدراسات والأبحاث، حيث وجد أن هذه التمارين الخمس تساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول وخطر الإصابة بأمراض القلب، وتقليل خطر الوفاة المبكرة، وإطالة العمر.





نستعرض معكم فيما يلي خمس تمارين رياضة تطيل العمر :





رياضة الجري





وجدت دراسة نشرت مؤخراً في المجلة البريطانية للطب الرياضي أن ممارسة رياضة الجري يمكن أن تقلل من خطر الوفاة المبكرة بغض النظر عن المدة أو السرعة التي تجري فيها.





ركز البحث على 14 دراسة سابقة استنادًا إلى ست مجموعات مختلفة من المشاركين، وصلت إلى أكثر من 230،000 شخص، وتوصل القائمين على الدراسة أنه حتى الحد الأدنى من الجري أفضل من عدم الجري على الإطلاق.





ممارسة السباحة





وجدت دراسة أجرتها شركة Swim England في عام 2017 أن السباحين لديهم خطر أقل بنسبة 28 ٪ من الوفاة المبكرة و 41 ٪ من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو أمراض القلب، وقد شارك أكثر من 80،000 شخص في هذه الدراسة، وأكدوا أن السباحة هي ممارسة فعالة من حيث التكلفة وآمنة ومستدامة للناس من جميع الأعمار، وتساعد كبار السن على الحفاظ على لياقتهم العقلية والجسدية، في حين أنها يمكن أن تساعد الأطفال على تطوير المهارات البدنية والمعرفية والاجتماعية من خلال ممارسة السباحة.





لعب التنس





وجد العلماء الذين يحاولون العثور على الفوائد الصحية لمختلف الرياضات أن ممارسة لعب التنس وكرة الريشة بانتظام يقلل من خطر الوفاة في أي عمر بنسبة 47 في المائة.





تمارين اليوجا





توصل العلماء إلى أن ممارسة اليوجا تقل من مخاطر أمراض القلب، مثل ارتفاع مؤشر كتلة الجسم والكوليسترول وضغط الدم، بالإضافة إلى تحسين القوة والتنفس والمرونة، حيث كشفت دراسة أجرتها الكلية الأمريكية لأمراض القلب أن الأشخاص الذين يجمعون بين تمارين اليوجا وأمراض القلب، مثل الجري أو السباحة، لديهم انخفاض مزدوج في مؤشر كتلة الجسم المرتفع والكوليسترول وضغط الدم مقارنة بالأشخاص الذين أجروا واحدة فقط من هذه التمارين.





المشي بسرعة









أكدت العديد من الدراسات أن الجلوس المتكرر لفترة طويلة يمكن أن يزيد من خطر الوفاة المبكرة، وكشتف دراسة نشرتها المجلة البريطانية للطب الرياضي أن الأنشطة منخفضة الكثافة، مثل المشي السريع لمدة 10 إلى 59 دقيقة فقط في الأسبوع، يمكن أن تقلل من هذا الخطر بنسبة 18 في المائة.



