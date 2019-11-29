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مواجهات صعبة في الجولة الثامنة لمجموعة الاسماعيلية ودمياط بالقسم الثالث

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:33 م
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بوابة الفجر
شيماء أمين
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تقام السبت ستة لقاءات من العيار الثقيل بالمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث، حيث يستضيف نادي منشية الشهداء نادي كهرباء الاسماعيلية وتعادل الكهرباء في الجولة الماضية سلبيا مع ابوصوير كما تعادل منشية الشهداء أمام بلدية الاسماعيلية سلبيا.

وفي لقاء آخر، يستضيف النوبة السويسي فريق غزل دمياط، وكان النوبة تعادل اللقاء الماضي أمام ميت الخولي بهدف لكل فريق بينما فاز غزل دمياط علي سماد السويس بهدف نظيف

وتواجه فريق رأس البر نظيره فريق مركز شباب ميت الخولي وكان ميت الخولي تعادل اللقاء الماضي أمام النوبة بهدف لكل فريق كما تعادل رأس البر أمام غزل السويس بنفس النتيجة.

وفي لقاء صعب، يستضيف فريق دمياط، نظيره فريق مركز شباب ابو صوير وكان مركز شباب ابو صوير خطف نقطة ثمينة من كهرباء الإسماعيلية بالتعادل السلبي بدون أهداف بينما تأجل لقاء دمياط أمام بورفؤاد.

كما يستضيف فريق سماد السويس، فريق مركز شباب ابو شحاته ويدخل اللقاء الفريقان خاسران الجولة الماضية حيث خسر سماد السويس من غزل دمياط بهدف نظيف وخسر ابو شحاته لقاءه المؤجل امام بورفؤاد الذي أقيم الاربعاء الماضي بهدفين لهدف.

ويلعب فريق بلدية الاسماعيلية مع فريق غزل السويس، وكان غزل السويس تعادل الجولة الماضية أمام راس البر بهدف لكل فريق بينما تعادل الشهداء سلبيا أمام بلدية الاسماعيلية، وتأجل لقاء بورتو أمام بورفؤاد .

ترتيب المجموعة السابعة

1- بورتو 19 نقطة
2- بورفؤاد 15 نقطة
3- النوبة 14 نقطة
4 -سماد السويس 12 نقطة
5- غزل دمياط 12 نقطة
6- كهرباء الاسماعيلية 11 نقطة
7- دمياط 8 نقاط
8- بلدية الاسماعيلية 8 نقاط
9- ميت الخولي 8 نقاط
10-الشهداء 7 نقاط
11- ابو شحاته 4 نقاط
12- رأس البر 4 نقاط
13- ابو صوير 4 نقاط
14- غزل السويس نقطتان
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