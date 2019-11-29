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ننشر قائمة الكتل النيابية ورؤساؤها بمجلس نواب الشعب..

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:27 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أعلن مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2019، عن تركيبة مختلف الكتل وعدد أعضائها ومن يترأسها داخل مجلس النواب.

وفي ما يلي، قائمة الكتل ورؤساؤها:

- كتلة حركة النهضة : 54 عضوا - نور الدين البحيري رئيسا
- الكتلة الديمقراطية : 41 عضوا - غازي الشواشي رئيسا
- كتلة حزب قلب تونس : 38 عضوا - حاتم المليكي رئيسا
- كتلة إئتلاف الكرامة : 21 عضوا - سيف الدين مخلوف رئيسا
- كتلة الحزب الدستوري الحرّ : 17 عضوا - عبير موسي رئيسا
- كتلة الإصلاح الوطني : 15 عضوا - حسونة الناصفي رئيسا
- كتلة تحيا تونس : 14 عضوا - مصطفى بن حمد رئيسا
- كتلة المستقبل : 09 أعضاء - عدنان إبراهيم رئيسا

ويذكر بأن مجلس نواب الشعب، قد عقد بداية من الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2019، جلسة عامة تضمّنت بجدول أعمالها نقطتين، وهما الإعلان عن تركيبة الكتل النيابية، و الإعلان عن تركيبة المكتب.

ويذكر أن اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية، المنعقد امس بمجلس نواب الشعب، نظر في توزيع الحصص والمسؤوليات صلب مكتب المجلس، فضلا عن الاطلاع على التصاريح الخاصة بتشكيل الكتل البرلمانية.

وقد تم خلال الاجتماع توزيع مسؤوليات مساعدي رئيس المجلس على مستوى المكتب بين الكتل، حسب قاعدة التمثيل النسبي المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
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