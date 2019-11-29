النيابة الفرنسية تطالب بمحاكمة 20 شخصا لتورطهم بالاعتداءات الدامية فى هجمات باريس

طالبت النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، بمحاكمة 20 شخصا في إطار التحقيق بالاعتداءات الدامية التي وقعت في باريس وضواحيها، في 13 نوفمبر 2015؛ من بينهم 6 أشخاص صدرت بحقهم مذكرات توقيف.





وتضمن طلب المحاكمة صلاح عبد السلام، الشخص الوحيد من أفراد المجموعات المسلحة، الذي بقي على قيد الحياة بعد الاعتداءات، حيث ضمت القائمة أربعة أعضاء مفترضين في الخلية المتشددة الفرنسية البلجيكية المسؤولة عن الاعتداءات التي قتل فيها 130 شخصا.





وأصبح القرار النهائي لتحديد تفاصيل هذه المحاكمة غير العادية المقررة في 2021 في باريس، بيد قضاة التحقيق.





وفي وقت سابق من نوفمبر الجاري، خلد الفرنسيون ذكرى الهجمات الأعنف في تاريخ البلاد والتي تبناها تنظيم داعش الإرهابي.





وتحولت هجمات نوفمبر إلى نقاش محموم في البلد الأوروبي بشأن الطريقة الأنسب للتعامل مع الإرهاب، لا سيما أن عددا من مواطني فرنسا التحقوا ببؤر التوتر في سوريا والعراق لأجل الانضمام إلى داعش.



