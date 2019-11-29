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"المجتمعات العمرانية" تتابع مشروعات تطوير مدينة القاهرة الجديدة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:25 م
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جانب من الجولة
جانب من الجولة
أحمد الشيخ
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قام المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، رافقه خلالها، المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو جهاز المدينة والشركات العاملة بالمشروعات.

وبدأ  طلعت، جولته بالمدينة، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها على محاور المدينة ( التسعين الجنوبي – التسعين الشمالي)، ومركز خدمات المدينة، مشدداً على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير القائمة بكفاءة وجودة عالية.

كما تفقد مساعد نائب رئيس الهيئة، مشروع محور العبور الرابط بين التسعين الجنوبي وطريق العين السخنة القديم، والذي يخدم المنطقة الصناعية (أكثر من 1400 مصنع)، والتي يعمل بها آلاف من الأيادي العاملة، ويخدم مشروعات الإسكان المختلفة، (أكثر من 40 ألف وحدة سكنية)، ما بين  مشروعات (دار مصر – JANNA للإسكان الفاخر - سكن مصر)، بالإضافة إلى مناطق إسكان الجمعيات، مما يزيد من أهمية هذا المحور الحيوي، والذي يتم العمل به حالياً بشكل جيد.

وشملت جولة نائب رئيس الهيئة، متابعة العمل بمشروع JANNA للإسكان الفاخر، ومنها أعمال (الطرق -  تنسيق الموقع – تشطيبات)، للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به، كما تفقد منطقة مثلث الأمل على طريق محور العين السخنة القديم  الجاري تطويره من قبل الهيئة الهندسية بطول 13 كم كمرحلة أولى والمرحلة الثانية بطول  5 كم  لربطه بطريق العين السخنة الجديد والطريق الأوسطي .

كما تفقد طلعت،  مصادر التغذية بالمياه ( الغراب ) بعدة مناطق، للتأكد من عملها بشكل شرعي وتحت سيطرة الجهاز، و كذا التأكد من سلامة العدادات، والتنبيه على المختصين بمتابعة الأمر يومياً لإزالة أي مصدر مياه بدون عداد، أو بدون موافقة الجهاز،  واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تابع المهندس جمال طلعت، والمهندس عادل النجار، الأعمال بمحور مثلث الأمل  بطول ( 5.3 كم)، وأعمال ربطه بمحور الطريق الأوسطي ( امتداد شارع التسعين الجنوبي ) بطول (3.5 كم)، وذلك لربط المدينة بمثلث الأمل لتنمية المنطقة وجذب الاستثمارات بها.

من جانبه أكد النجار،  أنه تم إزالة بعض محطات خلط الخرسانة التي كانت تشغل حيز من طريق محور العبور، وجارٍ إزالة الإشغالات المتبقية.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أنه يتم تنفيذ 8760 وحدة (365 عمارة)، بمشروع "JANNA"  للإسكان الفاخر، بينما يتم تنفيذ 17304 وحدات ( 721  عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بالمدينة، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه.

وأوضح رئيس الجهاز أن الوحدات بالمشروع كاملة التشطيب، وبمساحات تتراوح بين ( 100 : 150 ) م2 للوحدة، بالإضافة إلى منطقة خدمات، مشيراً إلى أنه تم التخطيط للمشروع بمكان متميز بامتداد المدينة ( داخل الحيز الإداري للتجمع الثالث)، حيث منطقة الكمبوندات والجمعيات، حيث يشرف علي عدة محاور رئيسية بها، وهي محور التسعين الجنوبي والدائري الأوسطي، والعين السخنة القديم، بالإضافة لقربه من المرحلتين الأولي والثانية لمشروع دار مصر، كما أنه تم تخطيط المشروع علي مساحة حوالي (210 أفدنة) شاملة منطقة الخدمات، وبلغت نسبة الإنجاز أكثر من 80‎%.

"المجتمعات العمرانية" تتابع مشروعات تطوير مدينة القاهرة الجديدة
"المجتمعات العمرانية" تتابع مشروعات تطوير مدينة القاهرة الجديدة
"المجتمعات العمرانية" تتابع مشروعات تطوير مدينة القاهرة الجديدة
"المجتمعات العمرانية" تتابع مشروعات تطوير مدينة القاهرة الجديدة
"المجتمعات العمرانية" تتابع مشروعات تطوير مدينة القاهرة الجديدة
"المجتمعات العمرانية" تتابع مشروعات تطوير مدينة القاهرة الجديدة
"المجتمعات العمرانية" تتابع مشروعات تطوير مدينة القاهرة الجديدة
"المجتمعات العمرانية" تتابع مشروعات تطوير مدينة القاهرة الجديدة
"المجتمعات العمرانية" تتابع مشروعات تطوير مدينة القاهرة الجديدة
"المجتمعات العمرانية" تتابع مشروعات تطوير مدينة القاهرة الجديدة
"المجتمعات العمرانية" تتابع مشروعات تطوير مدينة القاهرة الجديدة
"المجتمعات العمرانية" تتابع مشروعات تطوير مدينة القاهرة الجديدة
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مشروعات الاسكان مشروع جنه سكن مصر المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية القاهرة الجديدة

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