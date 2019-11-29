ليفاندوفسكي يفوز بجائزة لاعب الجولة في دوري أبطال أوروبا

حقق نادي بايرن ميونخ فوزاً كاسحاً على مضيفه النجم الأحمر الصربي بسداسية دون رد، في اللقاء الذي شهده ملعب "رايكو ميتيتش" بالعاصمة الصربية بلجراد، وذلك في إطار مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وذخل الدولي البولندي ليفاندوفيسكي تاريخ دوري أبطال أوروبا من أوسع أبوابه، بعد أن سجل رباعية في زمن قدره 14 دقيقة و31 ثانية، لتصبح الرباعية الأسرع لأي لاعب في تاريخ البطولة العريقة.





ليفاندوفيسكي جنباً إلى جنب مع ميسي





وأصبح ليفاندوفيسكي ثاني لاعب في تاريخ البطولة، الذي يسجل رباعية في أكثر من مناسبة، بعد النجم الأرجنتيني الكبير ولاعب نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي.