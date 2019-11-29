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ليفاندوفسكي يفوز بجائزة لاعب الجولة في دوري أبطال أوروبا

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:28 م
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بوابة الفجر
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حصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني على جائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وقاد المهاجم البولننجي فريق بايرن ميونيخ للفوز على سرفينا زفيزاد الصربي بستة أهداف دون رد حيث سجل أربعة أهداف "سوبر هاتريك".

وتفوق ليفاندوفكسي على الثلاثي ليونيل ميسي لاعب برشلونة، والبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتأهل بايرن ميونيخ لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بعدما احتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة.

حقق نادي بايرن ميونخ فوزاً كاسحاً على مضيفه النجم الأحمر الصربي بسداسية دون رد، في اللقاء الذي شهده ملعب "رايكو ميتيتش" بالعاصمة الصربية بلجراد، وذلك في إطار مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذخل الدولي البولندي ليفاندوفيسكي تاريخ دوري أبطال أوروبا من أوسع أبوابه، بعد أن سجل رباعية في زمن قدره 14 دقيقة و31 ثانية، لتصبح الرباعية الأسرع لأي لاعب في تاريخ البطولة العريقة.

ليفاندوفيسكي جنباً إلى جنب مع ميسي

وأصبح ليفاندوفيسكي ثاني لاعب في تاريخ البطولة، الذي يسجل رباعية في أكثر من مناسبة، بعد النجم الأرجنتيني الكبير ولاعب نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي.
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الكلمات المفتاحية

ليفاندوفيسكي بايرن ميونخ الدوري الاوربي

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