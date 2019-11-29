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عروض الجمعة البيضاء في كارفور مصر .. خصومات خيالية في البلاك فرايدي Black friday

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:23 م
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كارفور مصر في البلاك فريداي الجمعة البيضاء
كارفور مصر في البلاك فريداي "الجمعة البيضاء"
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كشف كارفور مصر عن خصومات وعروض الجمعة البيضاء والأخيرة في عام 2019، ويوفر كارفور مصر في البلاك فرايدي Black friday، تحفيضات على أغلبية السلع الهامة للمواطن مثل، الأجهزرة الكهربائة، والأجهزة الرياضية، وأيضًا جهاز العروس والمنتجات الغذائية.

عروض كارفو مصر في الجمعة البيضاء أو البلاك فرايدي Black friday

كما قدم كارفور مصر خصومات خيالية تصل لـ 70% على أغلبية المنتجات، وذلك احتفالا بموسم بالبلاك فريداي Black friday، وتشمل جميع مستلزمات المنازل من أدوات رياضية وكهربائية وأغذية إلى مستحضرات التجميل، وفيما يلي نقدم لكم منيو عروض كارفرو مصر في الجمعة البيضاء.


نسبة خصومات كارفور مصر في الجمعة البيضاء

- خصومات الأجهزة الكهربائية في البلاك فرايدي في كارفور مصر تصل إلى 70%.

- عروض الأدوات الرياضية في الجمعة البيضاء في كارفور مصر تصل إلى 80%.

- تخفيضات السلع الغذائية في البلاك فرايدي في كارفور تصل خصومتها إلى: 50%

- خصومات مستحضرات التجميل النسائية في الجمعة البيضاء في كارفور مصر تصل خصومتها إلى 40%.

- عروض كارفور مصر على المشغولات اليدوية في البلاك فرايدي تصل خصومتها إلى 70%.

- تخفيضات كارفور مصر على أدوات المطبخ في Black friday تصل خصومتها إلى 60%.

نبذة بسيطة عن الجمعة البيضاء أو البلاك فرايدي Black friday

يأتي يوم الجمعة البيضاء او البلاك فريداي Black Friday، في أخر جمعة من شهر نوفمبر من كل عام، أي بعد عيد الشكر في أمريكا، وتتطور الأمر إلى وصول الجمعة البيضاء أو البلاك فريداي في كل جمعة من شهل نوفمبر من كل عام.

يعتبر الحمعة البيضاء موسمًا ضخمًا لشراء المستلزمات، حيث يعرض المتاجر حول العالم أغلبية منتجاتها بتخفيضات كبيرة تصل إلى 90%، وينتظر الناس فتح المتاجر في الجمعة البيضاء، ليشترون النصيب الأكبر من السلع والمنتجاب المخفضة والرخيصة في البلاك فريداي black friday.


منيو كارفور مصر فى عروض الجمعة البيضاء أو البلاك فرايدي "Black friday"

يقدم كارفور مصر تخفيضات وخصومت تصل إلى 70% على مختلف المنتجات، ونقدم لكم عبر بوابة "الفجر" الإلكترونية"، منيو كارفرو مصر فى عروض الجمعة البيضاء أو البلاك فرايدي "Black friday".

إليكم منيو كارفور مصر في عروض الجمعة البيضاء
عروض الجمعة البيضاء في كارفور مصر .. خصومات خيالية في البلاك فرايدي Black friday
عروض الجمعة البيضاء في كارفور مصر .. خصومات خيالية في البلاك فرايدي Black friday
عروض الجمعة البيضاء في كارفور مصر .. خصومات خيالية في البلاك فرايدي Black friday
عروض الجمعة البيضاء في كارفور مصر .. خصومات خيالية في البلاك فرايدي Black friday
عروض الجمعة البيضاء في كارفور مصر .. خصومات خيالية في البلاك فرايدي Black friday
عروض الجمعة البيضاء في كارفور مصر .. خصومات خيالية في البلاك فرايدي Black friday
عروض الجمعة البيضاء في كارفور مصر .. خصومات خيالية في البلاك فرايدي Black friday
عروض الجمعة البيضاء في كارفور مصر .. خصومات خيالية في البلاك فرايدي Black friday
عروض الجمعة البيضاء في كارفور مصر .. خصومات خيالية في البلاك فرايدي Black friday
عروض الجمعة البيضاء في كارفور مصر .. خصومات خيالية في البلاك فرايدي Black friday
عروض الجمعة البيضاء في كارفور مصر .. خصومات خيالية في البلاك فرايدي Black friday
عروض الجمعة البيضاء في كارفور مصر .. خصومات خيالية في البلاك فرايدي Black friday
عروض الجمعة البيضاء في كارفور مصر .. خصومات خيالية في البلاك فرايدي Black friday
عروض الجمعة البيضاء في كارفور مصر .. خصومات خيالية في البلاك فرايدي Black friday
عروض الجمعة البيضاء في كارفور مصر .. خصومات خيالية في البلاك فرايدي Black friday
عروض الجمعة البيضاء في كارفور مصر .. خصومات خيالية في البلاك فرايدي Black friday
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