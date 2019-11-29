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"برجل مكسورة".. مراد مكرم يستكمل تصوير مسلسل شبر ميه

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:26 م
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بوابة الفجر
فايقة محمد
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كشف مراد مكرم، عن سر من أسرار كواليس تصوير مسلسل شبر ميه، حيث نشر ڤيديو له على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام" ورجله بها كسر ويحمله فريق العمل لمواصلة تصوير باقي مشاهد المسلسل.

 
وعلق علي الڤيديو قائلاً: "عايز أحكيلكم علي حاجة، أنا بالفعل رجلي اتكسرت وأنا بصور مشاهدي في شبر ميه، كانت فترة صعبة جداً، وكان قلق وتوتر ومسئولية كبيرة عليا إزاي هقدر أكمل والمسلسل اتعرض هنا يجي قيمة الناس اللي بتحب شغلها وبتخلصله وبتقدره وتحترمه، ربنا كان كارمنا بفريق عمل أكثر من رائع فكروا وأبدعوا وابتكروا بعد اتفاق واقتراحات كبيرة بين الإخراج والتأليف والإنتاج ، إننا نخترع مشهد زحلقة الحمام، وقررنا نكمل تصوير وأنا محمولاً علي الأكتاف باقي المسلسل كله، كل الشكر للرجالة اللي تعبت معايا جداً، والحمد لله ربنا كافئنا بالنجاح.

 
يعد مسلسل شبر ميه مسلسل درامي طويل، مكون من 45 حلقة ومأخوذ من فورمات أجنبي ، وتدور أحداثه حول ثلاثة رجال لكل منهم شخصية مختلفة عن الآخر، فالأول أحمد السعدني وهو متعدد العلاقات النسائية ولكنه يرفض فكرة الزواج وبالنهاية يكتشف أن له ابن ، ومحمد علي رزق توفيت زوجته فقرر الاعتناء بإبنته الوحيدة الصغيرة ويدخل في صراع شرس ، وآخرهم الفنان مراد مكرم الذي بدا واضحاً أنه لم يعد يقدر علي تحمل مسئولية ابنائه فقرر الانفصال عن زوجته والزواج من أخري فيقع في ضغط الحياة والأموال.
 
ويشارك في هذا العمل الدرامي أحمد السعدني، رجاء الجداوي، نجلاء بدر، مراد مكرم نهي عابدين، محمد علي رزق ، ندا موسي واخراج طارق رفعت.
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كون رجاء انا

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