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حجز أكثر من 1000علبة سجائر بجبل الجلود

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:22 م
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صورة توضيحية
صورة توضيحية
مروى الجلاصي
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تمكن مركز أعوان الأمن الوطني بجبل الجلود بتونس العاصمة، يوم أمس الخميس28 نوفمبر 2019، من حجز 1055 علبة سجائر من مختلف الأنواع داخل محل لبيع المواد الغذائية.

وبالتحري مع صاحبها، تبين أنه لا يملك لبيع التبغ دون رخصة ولا يملك فواتير شراء في شأنها، حسب ما أفادت به وزارة الداخلية في بيان لها.

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بحجز البضاعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المعني.
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