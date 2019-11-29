حجز أكثر من 1000علبة سجائر بجبل الجلود

تمكن مركز أعوان الأمن الوطني بجبل الجلود بتونس العاصمة، يوم أمس الخميس28 نوفمبر 2019، من حجز 1055 علبة سجائر من مختلف الأنواع داخل محل لبيع المواد الغذائية.





وبالتحري مع صاحبها، تبين أنه لا يملك لبيع التبغ دون رخصة ولا يملك فواتير شراء في شأنها، حسب ما أفادت به وزارة الداخلية في بيان لها.





وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بحجز البضاعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المعني.