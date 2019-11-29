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بالصور.. افتتاح "رسائل العشاق" على مسرح ميامي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:02 م
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رسائل العشاق
رسائل العشاق
رباب مصطفى
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افتتح مسرح ميامي أمس الخميس، مسرحية "رسايل العشاق" بقيادة الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح.

وتدور المسرحية في قالب كوميدي رومانسي، وهو من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، بقيادة الفنان إيهاب فهمي مدير عام الفرقة.


وقال المخرج محمد إبراهيم: "إن العرض حالة رومانسية كوميدية، مع أشعار صوفية ودراما حركية تقدم في ساعة وربع عن المشاكل الحياتية ما بين المحبين والأزواج، ومحاولة لحلها من خلال رسائل تقدم عن طريق أشعار جلال الدين الرومي داخل المسرحية".


واضاف أن العرض أشبه بحالة سينمائية تقدم علي المسرح ، ويعتبر العرض دعوة للطاقة الإيجابية في الحياة والوصول للفطرة السليمة في الحب والتعامل.

رسائل العشاق" بطولة مفيد عاشور، وائل شاهين، زينب العبد، تغريد عبد الرحمن، سهر رضا، جورج أشرف، عبدالله صابر، تلحين وغناء المطرب والمنشد علي الهلباوي، ديكور هبة عبد الحميد ،إضاءة محمد إبراهيم، تصميم الدراما الحركية مناضل عنتر ، فكرة وتأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم.


حضر العرض عددًا من الفنانين وهم "أمل رزق، إيهاب فهمي مدير عام الفرقة، أشرف طلبة .
بالصور.. افتتاح "رسائل العشاق" على مسرح ميامي
بالصور.. افتتاح "رسائل العشاق" على مسرح ميامي
بالصور.. افتتاح "رسائل العشاق" على مسرح ميامي
بالصور.. افتتاح "رسائل العشاق" على مسرح ميامي
بالصور.. افتتاح "رسائل العشاق" على مسرح ميامي
بالصور.. افتتاح "رسائل العشاق" على مسرح ميامي
بالصور.. افتتاح "رسائل العشاق" على مسرح ميامي
بالصور.. افتتاح "رسائل العشاق" على مسرح ميامي
بالصور.. افتتاح "رسائل العشاق" على مسرح ميامي
بالصور.. افتتاح "رسائل العشاق" على مسرح ميامي
بالصور.. افتتاح "رسائل العشاق" على مسرح ميامي
بالصور.. افتتاح "رسائل العشاق" على مسرح ميامي
بالصور.. افتتاح "رسائل العشاق" على مسرح ميامي
بالصور.. افتتاح "رسائل العشاق" على مسرح ميامي
بالصور.. افتتاح "رسائل العشاق" على مسرح ميامي
بالصور.. افتتاح "رسائل العشاق" على مسرح ميامي
بالصور.. افتتاح "رسائل العشاق" على مسرح ميامي
بالصور.. افتتاح "رسائل العشاق" على مسرح ميامي
بالصور.. افتتاح "رسائل العشاق" على مسرح ميامي
بالصور.. افتتاح "رسائل العشاق" على مسرح ميامي
بالصور.. افتتاح "رسائل العشاق" على مسرح ميامي
بالصور.. افتتاح "رسائل العشاق" على مسرح ميامي
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الكلمات المفتاحية

رسائل العشاق

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