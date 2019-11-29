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أسعار الأسماك اليوم الجمعة 29-11-2019.. وتباين في سعر كيلو البلطي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:19 م
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أسعار الأسماك اليوم
أسعار الأسماك اليوم
الفجر الاقتصادي
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اسعار الاسماك اليوم في السوق المحلى بمصر 

استقرت أسعار الأسماك  بعد ارتفاع أسعارها خلال الفترة الأخيرة، وتراجع الطلب عليها خاصة مع اقتراب موسم الشتاء، لتواصل الاسعار ثباتها خلال تعاملات الفترة الحالية في اسواق الجملة والتجزئة، وتشهد الأسماك في مصر طفرة نمو غير مسبوقة حيث تواصل السلطات في مصر العمل على تنمية الثروة السمكية من خلال إنشاء العديد من المزارع السمكية وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار الاسماك اليوم في مصر وجاءت الاسعار على النحو التالي:

اسعار السمك في سوق العبور اليوم 
اختلف سعر كيلو السمك البلطى في مصر ليتراوح ما بين  25 و28 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو السمك البوري، بسوق العبور اليوم  بين 44 و50 جنيها، فيما سجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ما بين 55 و65 جنيها، بينما سجلسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و140 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و210 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبري اليوم بين 300 جنيه و370 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

اخر تحديث لاسعار الاسماك اليوم الجمعة
سجل سعر كيلو التونة 25 جنيه
سجل سعر كيلو السفرديا 25 جنيه
 سجل سعر كيلو الرنجة 30 جنيه
سعر كيلو سمك البلطى "1" ما بين بين 24-30 جنيها
 سعر كيلو البلطى "2" بين 17-22 جنيها
 سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها.
سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو
سعر الدنيس 90 جنيها.
 سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها
سعر الثعابين بين 50-180 جنيها
سعر سمك موسى بين 50-66 جنيها للكيلو.

أسعار الأسماك خلال الفترة الأخيرة
تستقر أسعار الأسماك اليوم لأن الزيادة في الأسعار واجهتها تراجع معدلات التضخم وانخفاض الأسعار خلال شهر أكتوبر الماضي بحسب أخر احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، وبحسب بيانات الجهاز تراجعت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.2 % على أساس سنوي بسبب انخفاض اسعار مجموعة أسماك طازجة بنسبة 2.6 % خلال شهر أكتوبر.
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الكلمات المفتاحية

سعر الماكريل سعر الرنجة سعر البوري سعر البلطي اسعار الأسماك

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