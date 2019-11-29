مجلس دمنهور يقنع "ساري" بالبقاء والتراجع عن الإستقالة







نجح مجلس إدارة نادي دمنهور برئاسة إيهاب عبدالله في إقناع احمدساري المدير الفني للفريق الأول بالبقاء في القيادة الفنية، للفريق الاول خلال اللقاءات المقبلة بالقسم الثالث .



وكان ساري تقدم بإعتذار عن الاستمرار في مهام منصبه، بعد الهزبمة من غرل المحلة، ضمن منافسات دوري القسم الثاني إلا أن مجلس دمنهور أصر على استمراره مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.



وأكد حكيم شحاتة نائب الرئيس للمدير الفني أن المشوار مازال طويلاً والهزيمة ليست نهاية العالم وان الفريق قادر علي العودة إلي الانتصارات مرة أخري



وأتفق حكيم شحاتة نائب الرئيس ومعه عصام عمار عضو مجلس إدارة وبحضور رؤوف الحوشي مدير الكرة وبالتنسيق مع باقي أعضاء مجلس أدارة النادي مع ساري على عقد اجتماع معه و مع جميع اللاعبين في مران السبت المقبل لشد من ازرهم وأغلاق صفحة مباراة غزل المحلة ورفع الحالة المعنوية لهم قبل المواجهة المرتقبة خارج ملعبه أمام فريق دكرنس يوم الثلاثاء القادم ضمن الجولة السابعة بالمجموعة الثالثة لمنافسات دورى القسم الثانى.