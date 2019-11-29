من أجل منحة التنقل.. عمال المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة في وقفة إحتجاجية

نفّذ عمال المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة صباح اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية للمطالبة خاصة بالحصول على منحة التنقل التي لم يتم صرفها منذ 8 أشهر وبالترفيع فيها.





ودعا كاتب عام النقابة الاساسية لاعوان المندوبية شكري الدريدي، وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى ضرورة توفير الزي الرسمي الذي لم يتم تقديمه للمعنيين منذ سنتين، فضلا عن تمتيعهم بترقيات استثنائية، كما هو الشان بالنسبة للوزارات.





من جهته، قال الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة عبد الستار المناعي، أن عملة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية يبذلون مجهودات كبيرة خاصة خلال الأزمات (على غرار الحرائق وموجات البرد)، لذلك من الواجب تمكينهم من حقوقهم لتشجيعهم على مواصلة القيام بمهامهم على اكمل وجه خاصة مع قلّة الإمكانيات.